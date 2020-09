Este jueves, una nueva opción de atacar en la montaña del Tour

El Tour de Francia tendrá hoy nuevamente la aparición de la montaña en la que los candidatos al título volverán a medir sus fuerzas y ver cómo estarán sus rivales.

Este miércoles, la competición dio un giro inesperado, luego de que Julian Alaphilippe le entregara la camiseta de líder al británico Adam Yates, luego de ser penalizado con 20 segundos por recibir un tarro con agua a falta de 17 km para el final, cuando el límite reglamentario para abastecer en carrera está fijado en los últimos 20 km. Con esto, cambian las estrategias.



Le puede interesar: (Este es Adam Yates, nuevo líder del Tour, por un error de Alaphilippe).



Este jueves puede haber algunas diferencias si así lo quieren algunos de los ciclistas del segundo escalón, que pelean por la general.



La sexta jornada terminará con la primera llegada inédita de esta edición. El Mont Aigoual, de 8,3 km y a un 4 por ciento de desnivel medio, cerrará esta nueva etapa, donde se volverán a poner a prueba a los principales candidatos a la victoria en la general final .La llegada al último puerto se dará tras un encadenado que se iniciará a falta de 46 kilómetros para meta y en el que se ascenderán el Col des Mourezes de tercera y el Col de la Lusette de primera con 11,7 kilómetros y una media del 7,3 por ciento.



También lea: (La increíble razón por la que Julian Alaphilippe ya no es el líder).



Este puerto será definitivo para los intereses de muchos. Pensando en arañar algunos segundos, ciclistas como Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Sergio Higuita y hasta Mikel Landa podrían salirse del esquema de un pelotón que corre a lo que quiere el Jumbo, de Primoz Roglic.



No hay que dar por descontado a Alaphilippe, que llegará con la cuenta pendiente de haber perdido rápido el liderato.



Los líderes como Egan Bernal, Roglic, Yates y Tadej Pogacar, en principio, solo deberían estar pendientes de las marcas entre ellos, aunque si ven a uno de sus rivales colgado, podrían endurecer el paso.



Este jueves no es un día para sacar grandes diferencias, pero sí para ir moviendo un poco el lote.



DEPORTES