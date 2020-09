Análisis: el viento, el rival más fuerte de la etapa siete del Tour

¿Quién dijo que el Tour de Francia tiene etapas de transición? Después de la carga montañosa que este jueves acumuló el pelotón, ahora vivirá una fracción peligrosa que fácilmente se puede pensar como una nueva oportunidad para que los embaladores se jueguen la victoria. Sin embargo, en la séptima jornada habrá un rival invisible, pero poderoso y ruidoso: ¡el viento!

Será una jornada para estar atentos. Si la primera parte de los 168 kilómetros entre Mallau y Lavaur, que discurren camino de los Pirineos, tiene un perfil ‘rompepiernas’, con dos dificultades de tercera categoría y una de cuarta, los últimos 100 kilómetros son totalmente llanos y llenos de nervios.



Entre los inmensos trigales que atravesará la carrera puede aparecer el viento, como ya sucedió el año pasado en Albi, un ingrediente que amenaza con dejar descolgado a alguno de los favoritos y convertir una etapa insulsa en una trampa.



“Si llega a aparecer el viento, el primer equipo que va a intentar hacer los abanicos será el Ineos. Ya lo intentaron hacer en la etapa del miércoles, pero se pinchó Richard Carapaz y luego el viento no les ayudó mucho. Pero este equipo será el primero en proponer estos movimientos porque, además, sabemos que Egan Bernal es alguien que sabe hacer ese movimiento. Habrá que ver qué tan fuerte pega el viento, ojalá no haya caídas”, le dijo a EL TIEMPO el ciclista colombiano Juan Diego Alba, quien hoy pertenece al Movistar Team, con el que correrá el Giro de Italia.



Este tipo de circunstancias pueden llegar a perjudicar a cualquiera de los favoritos al título del Tour de Francia. Será muy importante estar bien arropado por sus escuadras y tener una buena ubicación para no perder la rueda y quedar cortados.

En el caso de los otros colombianos, que lucharán durante estas tres semanas por la general, Nairo Quintana y Rigoberto Urán son dos ciclistas que saben cómo moverse en este tipo de escenarios. El boyacense es un corredor que está muy pendiente de la carrera y pocas veces lo pueden coger distraído; también, de cuáles son las ruedas que debe coger. Mientras que el antioqueño es un pedalista de mucha experiencia y galones dentro del pelotón y sabe cómo hacerle frente a una etapa de fuertes vientos.

La duda estará en Miguel Ángel López, que no es tan ágil bajo esas circunstancias, pero que deberá ser muy bien arropado por sus compañeros del Astana.



“Estas etapas son muy duras, cuando el viento pega de costado. Al final, los equipos deben hacer un tipo de escalera, uno detrás del otro y de lado. El líder también debe entrar a ayudar. Cuando es abanico, todos deben entrar a mover la carrera. Y al que pierda el ritmo lo mochan”, añadió Alba.

Además, existirá el factor del desgaste que ya han tenido los corredores por la aparición temprana de la montaña, las caídas, y eso lo pueden llegar a sentir en las piernas. “Fue un día (ayer) bastante duro, se va a sentir en las piernas mañana (hoy). Es uno de esos días que se va a sentir al día siguiente y que va acumulando para la última semana”, comentó un Egan Bernal que puede ser protagonista hoy.



En caso de que no sople, la jornada parece propicia para que los equipos de los embaladores preparen una llegada masiva en la que sus velocistas se jueguen la victoria final. Será su última oportunidad antes de las dos etapas pirenaicas con las que se acabará la primera semana de carrera. Hay que estar atento, arropado por el equipo y no pestañear o se acaba el sueño.





