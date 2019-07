Rigoberto Urán, contra las cuerdas en el Tour de Francia

Rigoberto Urán siempre ha demostrado que es combativo, que no se da por vencido, pase lo que pase, y que puede superar las adversidades, pero su actual situación en el Tour de Francia no es la mejor.

De 32 años, Urán ocupa la casilla 12 de la clasificación general, a 3 minutos 18 segundos del líder, el francés Julian Alaphilippe, diferencia considerable si se habla de que apenas la competencia va en su primera semana.



A favor del líder del equipo Education First hay que decir que Alaphilippe no es el máximo candidato a ganar la carrera, pero si comparamos el tiempo que pierde frente a los demás favoritos, su condición no es la mejor.



Urán está a 2 minutos 6 segundos de Geraint Thomas, el actual campeón. Con su compatriota Egan Bernal lo separan 2 minutos 2 segundos, mientras que con Nairo Quintana, que es octavo, está a un minuto 14 segundos.



Urán no está en la posición que deseaba antes de haber perdido en la etapa del lunes un minuto 40 segundos, luego de verse sorprendido por el viento de costado que lo obligó a quedarse en un segundo lote al lado de Jakob Fuglsang y Thibaut Pinot, otros de los damnificados del día.



El colombiano no llegó como favorito al Tour, pero su condición de segundo en el 2017, detrás de Chris Froome, lo ponía de cara a ser uno de los que buscarían terminar dentro de los cinco mejores. Urán no solo debe de luchar contra los ciclistas que tiene por delante, sino con una condición física que aún es una incógnita.



Lo es porque llegó al Tour con solo 11 días de competencia, tras su recuperación de la operación de la clavícula izquierda en la segunda etapa de la Paris-Niza, poco tiempo para afrontar una difícil tarea como lo es una carrera de tres semanas.



Tras la cirugía, Urán regresó a las carreteras en el Tour de California, en el que terminó de 14, y luego tomó parte en la Ruta de Occitanie, en la que acabó de cuarto.

Se instaló en la salida del Tour en Bruselas y luego de la contrarreloj por equipos quedó a 26 s del liderato.



En la etapa del jueves pasado, la primera llegada en alto, se lo vio cerrando el grupo en la mitad de la cuesta, pero logró acabar en la décima casilla de la general, lo que le dio confianza.



Luego, en la octava fracción, subió al octavo puesto de la clasificación, pero el martes cedió terreno por la acción de los vientos, que lo tiene con la obligación de recuperar terreno.



“Se perdió un tiempo importante que nos costará mucho recuperar”, dijo.

Urán no es un corredor que ataque. Se caracteriza por ser un ciclista de paso, que aguanta el ritmo y si las fuerzas le alcanzan se sostiene para alcanzar a los rivales que logran hacer hueco con eventuales cambios de velocidad. Así fue subcampeón del Tour.



El tema acá es que lo que perdió fue en etapas llanas, al término de la primera semana y con dos más por jugarse, precisamente con toda la alta montaña por delante, algo que de por sí preocupa.



La condiciones hoy son distintas. La diferencia que tiene en la general con los demás contrincantes indica que no se debe quedar quieto, pero su estado es una incógnita, por aquello del tiempo de regreso a las carreras. Lo que sí es cierto es que Urán está condicionado para correr con inteligencia y obligado a descontar tiempo si quiere entre en el top cinco o algo más allá, algo que se ve poco probable cuando se habla de ir a la ofensiva.



Rigoberto Urán y su equipo trazarán una nueva estrategia que los lleve a mejorar, a recuperar el tiempo que se perdió gracias a una mala ubicación en el grupo en la fracción del lunes pasado y que los tiene contra las cuerdas en un Tour en el que nada está definido.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroABel