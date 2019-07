Egan, Nairo y Rigo, candidatos reales para ganar el Tour de Francia

El ciclismo colombiano tiene una oportunidad de oro para saldar una deuda. Desde 1983, cuando por primera vez un equipo nacional hizo parte del Tour de Francia, hasta hoy, la de este año es la más clara, y mayor, opción de ganar la mejor carrera de ciclismo del mundo, para conseguir así uno de los pocos títulos que le faltan.Para cumplir con ese objetivo, los colombianos en carretera en esta ocasión no son muchos, pero sí de calidad. Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Urán (Education First) y Sergio Henao (UAE Emirates) pueden hacer posible ese sueño.

Colombia tiene una rica historia en el Tour. Tres ciclistas nacionales han terminado en el podio: Fabio Parra, tercero en 1988; Nairo Quintana, segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016, y Rigoberto Urán, segundo en el 2017, han contribuido con esos resultados a que la ilusión siga intacta.



El recorrido les llega bien. De las 21 etapas que se correrán, siete de ellas tienen montaña y cinco terminan en alto. Las cronos no son tan largas y no están Froome ni Dumoulin, los expertos. Egan, Nairo y Urán son escaladores; los dos primeros, más explosivos, y cuando hay montaña hay que tenerlos en cuenta.



Bernal llega con el rótulo de favorito. Para muchos, el ciclista de 22 años será el campeón. Disputará su segundo Tour; el año pasado le ayudó a Geraint Thomas a ganar la carrera y terminó en la casilla 15. En esta ocasión está supeditado a lo que haga Thomas en el Ineos, pero si el galés no responde tendrá la opción, pues el mensaje del equipo es claro: ganar la competencia con Thomas o Bernal.



El ciclista de 22 años viene de ganar la Vuelta a Suiza, aunque en esa prueba no se enfrentó a ninguno de los fuertes rivales que tendrá en el Tour, y la París-Niza, dos resultados que le dan confianza.



“Un poco de experiencia le falta, pero tampoco mucha. Es uno de los favoritos, y falta ver esa presión cómo la pase, si está nervioso o tranquilo. Ha ganado, y eso le quita esos nervios; vamos a ver cómo la pasa”, dijo el exciclista Fernando Escartín, quien trabaja en la organización de la Vuelta a España.



Y agregó: “Thomas es el número uno. Vamos a verlo después de la caída en la Vuelta a Suiza. Van a manejar la carrera, a jugar con los dos. Es diferente si está Froome, pero tienen dos cartas. El Tour es más abierto. Las cronos son cortas; por eso, las diferencias no serán muchas, de Thomas sobre los demás”.



“Egan es el más joven, pero con un futuro tremendo. Él estará al quite. En algún momento que Thomas tenga un mal día será un líder, como lo ha demostrado en las anteriores competencias”, sentenció Escartín.

Nairo y la montaña

Al boyacense Nairo Quintana, aunque en los dos últimos años no ha respondido en Francia, no hay que sacarlo del llavero.



Si bien no lo dan dentro del lote de cinco favoritos, pues no se le pudo haber olvidado cuando fue tres veces podio.



Su presente es bien distinto. Tiene 29 años, ya conoce la carrera y tiene al frente cinco llegadas en alto para armar la fiesta.



Esta vez ha corrido tranquilo. En el Criterium Dauphiné, que siempre ha servido de laboratorio para el Tour, no se vio en las etapas de montaña; sus rivales lo superaron, pero en el Tour de Francia todos parten de cero.



“Es un Tour para escaladores, y él es escalador. Es más complicado que el Tour sea más abierto. Seguro que con Nairo, Mikel Landa y Alejandro Valverde se tendrán opciones de figurar. A Bernal y Thomas los veo fuertes. Hay que aprovechar la montaña”, precisó el italiano Maximilian Sciandri, quien trabajó en la preparación de Quintana.



“Nairo está bien. Es clave la táctica que van a emplear, pero los entrenadores que van están capacitados para eso. Las condiciones en las que llega el colombiano son buenas, tras el trabajo que se hizo en la parte previa de la competencia”, señaló Sciandri.



Urán es una gran incógnita Luego de sus problemas en un pie, por lo que no hizo a tope el Tour Colombia; de la fractura de clavícula que lo obligó a retirarse en la segunda etapa de la París-Niza, Rigoberto Urán, el líder del equipo Education First, quiere despejar una duda: ¿serán suficientes 11 días de competencia luego de la recuperación para llegar bien al Tour?



De todos modos, su experiencia será clave. No es un hombre explosivo en la montaña, pero si aguanta el paso de los demás puede dar un susto.



“Es inteligente. Domina todos los terrenos. Si está en forma adecuada estará ahí, en la pelea. Tiene un buen equipo, tiene más para pelear y puede hacer daño”, precisó Eduardo Chozas, exciclista y ahora vinculado con varios medios de comunicación en Europa.



“Es claro que esos 11 días de competencia después de la fractura de clavícula lo condicionan, pero Urán es un hombre que sabe cómo correr una prueba de tres semanas. A su estilo se va acomodando”, aseguró Chozas. Egan, Nairo y Urán no la tienen fácil, pues el Tour tiene un ramillete amplio de candidatos. Lo que es cierto es que tienen con qué luchar, si las condiciones se dan, para lograr un título al que hace rato le apuesta el ciclismo colombiano.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel