Nairo salió de la pelea y Egan, mejor que Thomas

Thibaut Pinot se impuso en la etapa 14 disputada este sábado entre Tarbes y Tourmalet, de 111 kilómetros, con llegada en uno de los premios de montaña míticos del ciclismo del mundo, en la que el francés Julian Alaphilippe conservó la camiseta amarilla, mientras que Egan Bernal es cuarto en la general, Rigoberto Urán quedó de septimo y Nairo Quintana perdió la opción de luchar por el Tour, tras llegar a 3 minutos 24 segundos a la meta.



Fue un final sensacional. Los favoritos al título tuvieron un cara a cara hacia el Tourmalet, en un ascenso que dejó mucha más clara la clasificación general. Geraint Thomas fue uno de los que perdió tiempo.



Pinot ganó con tiempo de 3 horas 10 minutos 20 segundos. Lo escoltó en la meta el líder Alaphilippe, que se vio fuerte. Thomas no estuvo como se esperaba y Steven Kruijswijk se vio como uno de los que peleará por el título.



Bernal se vio bien y ya es quinto en la general. recuperó la camiseta blanca del mejor joven, tras la pérdida de tiempo de Enric Mas.



La jornada era corta, por lo que no se podía dar largas. Se presentó una fuga grande. Sin embargo, el terreno difícil antes del Tourmalet dejó a las claras que no todos los escapados pudieron seguir en la punta y el lote se depuró.

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Carlos Verona (Movistar Team), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Lennard Kämna (Team Sunweb), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Romain Sicard (Total Direct Energie), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) y Élie Gesbert (Arkéa-Samsic), fueron los que resistieron el paso.



Y en la subida al premio de montaña de primera categoría ese grupo comenzó a dejar sus primeros damnificados. En la punta logró sacar ventaja Romain Sicard, pero no tuvo una buena diferencia. Sin duda que el lote del líder no estaba dispuesto a dejar que se embolatara sus objetivos y por eso los escapados no llegaron a tener más de 2 minutos 30 segundos.



Atrás, en el grupo de Alaphilippe, las cosas fueron duras. Movistar se encargó de poner el paso y en esa penúltima subida varios perdieron el paso, entre ellos, Romain Bardet, Adam y Simon Yates, Patrick Konrad eran los de mejor nombre.



Movistar siguió con el fuerte paso y solo quedaron 30 ciclistas, entre ellos, los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Ineos se quedó con Wout Poels, Geraint Thomas y Bernal como sus principales hombres.



El descenso, antes de afrontar el Tourmalet, varios regresaron al pelotón, entre ellos, los Yates, mientras adelante Nibali tenía ganas de irse en busca del triunfo.



El paso del lote, movido por el equipo de Nairo Quintana, dio sus efectos, y en la subida final comenzó a recoger a hombres que iban en la fuga, entre ellos, Nibali.



Adam Yates, décimo en la general, se quedó a 14 km de la meta. Mitchelton-Scott no va. Los Yates fracasaron con Simon en el Giro y ahora con Adam lo hacen en el Tour.

Daniel Martin, el líder del UAE Emirates, y quien era 11 en la general, no aguantó el paso.



Nairo, en el km 10, cedió terreno. El paso fuerte de sus compañeros lo perjudicó. El grupo del líder Alaphilippe cazó al puntero.



Marc Solerse quedó esperando a Quintana y le ayudó a llegar. El ciclista boyacense no pudo seguir el paso y el Ineos comenzó a llevar las riendas del lote.



Warren Barguil lanzó el primer ataque y se fue en solitario. El paso de Quintana no es el mejor y, adelante, Barguil sigue ganando segundos, pero Ineos apretó el paso.

Thibaut Pinot salió del grupo, pero fue recogido metros adelante. El líder cerró el grupo, al igual que Urán.



Groupama marcó el paso y Enric Mas se quedó. Impresionante fue el ritmo que impuso el equipo de Pinot. Hizo daño. Distanció más a Nairo y a Mas. Alaphilippe aguantó. Gaudu lanzó otro ataque a 4 kilómetros y el Jumbo Visma se encarga de la persecución. Alejandro Valverde perdió la rueda del grupo. A falta de 1,4 km se quedó Urán. Thomas se queda y Bernal va adelante.



Este domingo sigue la montaña. La etapa será entre Limoux y Foix, de 185 kilómetros, con cuatro ascensos, uno de segundo y los otros tres de primera, el último de ellos en la meta.



