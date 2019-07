Nairo contó por qué se quedó del lote

Faltaban 28 kilómetros para el final de la séptima etapa del Tour de Francia. La carrera estaba lanzada, el lote iba arriado, pero de un momento a otro el colombiano Nairo Quintana se vio atrás, persiguiendo el grupo principal.

El pedalista colombiano, kilómetros más adelante, conectó y sin inconvenientes llegó con el lote del líder, Giulio Ciccone.

“No se puede descansar mucho. El Tour es así. Me quedé porque paré a orinar. Tenía ganas y paré. En ese momento el lote apretó el paso. Vino el embalaje en un paso intermedio y por eso nos quedamos”, dijo Quintana.



Y agregó: “Claro que estaba tranquilo, porque tengo un fuerte equipo que me ayudó a conectar. Mis compañeros estaba atentos y logramos volver al grupo”.



Nairo destacó la labor de sus compañeros, trabajo que no se ve.



“La gente habla mucho, no percibe la labor de equipo, pero los compañeros están bien y ayudaron”, sentenció.



Deportes