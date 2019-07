Las dos propuestas que analiza Nairo sobre su futuro

Nairo Quintana es noticia por estos días, no solo porque es uno de los candidatos a ganar el Tour de Francia, sino porque este año termina su vinculación con Abarca, empresa de Eusebio Unzué, que a su vez tiene vinculación comercial con Movistar.

Según cyclingnews.com el pedalista colombiano se reunió para definir su continuidad en el Movistar, leyó la propuesta, pero no lo convenció.



El 2020 para el ciclista boyacense parece remitirse al Arkéa-Samsic, un equipo de la segunda división del ciclismo mundial, con el que se reunió en Mónaco.



Las informaciones señalan que los emisarios del elenco francés abordaron a la cuerda de Quintana después de la París-Niza, pero hoy por hoy ya el colombiano tiene en sus manos una propuesta mucho más seria.



En el Tour se maneja la noticia de que Nairo será anunciado como nuevo corredor del Arkéa-Samsic desde el próximo primero de agosto, fecha en la que la Unión Ciclista Internacional (UCI) avala para que se conozcan los nuevos cambios.



Cyclingnews.com asegura que la negociación entre Nairo y Arkéa-Samsic está a punto de cerrarse, que solo faltan algunos pequeños detalles y que la salida, a pesar del Movistar es inminente, a pesar de haber escuchado la propuesta de la cuera del equipo telefónico.



Varios son los motivos por los que Quintana quiere irse de la escuadra en la que está desde el 2012: no ha vuelto a ganar una grande desde el 2016, sus resultados en los últimos años en el Movistar no han sido los mejores, siempre ha tenido rivalidad por el liderato con otros corredores y no está a gusto.



Deportes