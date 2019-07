En el Tour de Francia, los favoritos al título tienen miedo de atacar

El Tour de Francia está cerca de terminar la primera semana de competencia y las cosas, en cuanto a la general, no son tan claras a esta altura de la carrera.



No hay un gran candidato, tampoco el ramillete de aspirantes ha mostrado en la carretera su ambición de ganar la carrera, al contrario, se han dedicado a correr sin exhibir sus condiciones, gastando lo justo y a la espera de conocer cómo están los demás contrincantes.

La ausencia de grandes favoritos como Chris Froome y Tom Dumoulin ha sido la causa para que se viva un Tour diferente en esta edición si se compara con los anteriores.



Antes, se sabía que Froome era el rival por batir y todos corrían con esa referencia, pero hoy eso no existe. Es claro que Geraint Thomas es el referente del lote del 2019: es el actual campeón y está en la lista de candidatos a repetir, pero no es la misma figura, no tiene el mismo peso que el británico, que por las múltiples fracturas que le ocasionó el accidente que sufrió cuando reconocía la contrarreloj individual del Critérium Dauphiné ve la carrera en su casa por televisión.



Sin Froome ni Dumoulin, el abanico de candidatos es amplio, y hasta el momento, a excepción de Richie Porte y Romain Bardet, que están más lejos en la general, los demás mantienen viva la aspiración de optar por el título.



Y en ese grupo se encuentran Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Urán (Education First), Thibaut Pinot (Groupama), Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) y Adam Yates (Mitchelton-Scott), pero ninguno de ellos ha dado la cara, y la general sigue siendo muy cerrada.



“Todos están muy cerca. Se esperaban muchas cosas en la semana, pero se vio poco. La subida del jueves pasado fue dura y todo se cerró en pocos segundos. Pensé que iba a haber más distancia, pero fueron solo segundos, eso dice que los favoritos se cuidan, no quieren arriesgar”, le dijo a EL TIEMPO Vittorio Algeri, técnico del Mitchelton-Scott.

El orientador advirtió que es normal lo que pasó en la primera semana, porque todos tienen miedo.



“En la primera semana se han dedicado a cuidarse entre ellos. Hay miedo de saber cómo están, cuál es su condición. Todos se analizan, se miran y les da miedo sacar sus dotes, atacar”, señaló.



Y agregó: “Esos cuidados se dan porque hay muchos favoritos. Los otros años, pues con Froome dominaba todo. Estaba adelante y esa situación no se presenta hoy. Por eso ha pasado poco en la carrera. Hay muchos favoritos y les da tensión atacar. El equipo Ineos no ha trabajado fuerte, los años anteriores era distinto, pero eso les favorece a ellos y a los demás”.



Algeri asegura que la segunda semana debe ser distinta. El técnico cree que es tiempo para mostrarse, para sacar segundos, para atacar, porque hay etapas más duras y ya va siendo necesario conocer las reales condiciones de cada uno.

Carrera abierta

Valerio Tebaldi es uno de los directores deportivos del equipo italiano Nipo Vini Fantini y piensa casi igual que Algeri.



“No hay un ciclista como Froome o Dumoulin y es obvio que los demás, que siempre les pelean las carreras, pues sienten que pueden ganar y por eso no arriesgan. El Tour es una competencia muy táctica. Se me parece al Giro de este año, pues todos se miraban, se analizaban y esperaban que el otro atacara, pero Ríchard Carapaz fue más astuto y les ganó. Todos esperan a ver qué pasa. El que tenga más coraje ganará el Tour”, señaló Tebaldi.



“Cuando una carrera es así de abierta y hay muchos favoritos, entre ellos se cuidan, no se muestran las cartas tan temprano. No se pueden hacer locuras porque pierdes, te ganan”, agregó.



Tebaldi anuncia ataques, pues la carrera se debe definir tarde o temprano.

Analiza el recorrido y asegura que después de la crono individual del jueves llega la montaña alta y todo será a otro precio.



“No se pueden quedar quietos. Es un Tour muy equilibrado. Los escaladores tendrán que aprovechar. No esperar a la última semana. No tener un faro como Froome o Dumoulin les da la opción de intentarlo”, dijo.



Carlos Sastre, exciclista español y campeón del Tour de Francia del 2008, coincide con lo expresado por los dos técnicos consultados.



Señaló que este Tour es diferente a los demás, pues los favoritos no se han visto, y el dominio del Ineos, antes Sky, no ha aparecido.



“Los grandes candidatos no han estado tan atacantes. Las diferencias no son grandes, solo puedo destacar lo que pasó en la crono por equipos. El jueves, con esa llegada en alto tan explosiva, pues era complicado atacar a fondo”, precisó Sastre.



“Sin duda, que no estén Froome ni Dumoulin hace la carrera diferente. Es claro que los que están deben ir más al ataque. Es evidente que vienen dos semanas duras y cada uno tendrá que buscar su carrera. No hay una figura. Thomas es el referente y es de máximo respeto. Tampoco he visto al equipo Ineos controlando como en otras ediciones”, aclaró.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel