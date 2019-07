Estos fueron los cambios en la preparación de Nairo para el Tour

Nairo Quintana se juega su éxito de la temporada en esta edición del Tour de Francia.

Desde que fue segundo en el 2013, el objetivo ha sido ganar la competencia. Volvió a ser segundo en el 2015 y acabó de tercero en el 2016.

Los últimos dos años también los planeó pensando en la victoria, pero no le fue bien: terminó de 12 en el 2017 y fue décimo el año pasado.

Para el 2019, el boyacense no ha cambiado de idea. Sigue con su lema del ‘sueño amarillo’, por lo que su preparación la enfocó con meta en el mes de julio.



Movistar, su equipo, lo ayudó; por eso, los italianos Michele Bartoli y Maximilian Sciandri estuvieron muy pendientes de la labor que hizo Quintana.



Ambos tienen experiencia en el ciclismo de alto nivel y saben cómo afrontar una temporada en la que el objetivo sea el Tour de Francia. Nairo, Movistar y Colombia esperan que esa labor se traduzca, por fin, en la victoria del colombiano, que varió de alguna manera su modo de entrenamiento para el 2019.



“Nairo tiene, seguro, mucha confianza en el trabajo que hace. Debo decir que normalmente es un plus que crea en lo que se hace, en los que lo preparan, y eso se realizó”, le dijo Bartoli a EL TIEMPO.



“Se planeó un trabajo específicamente para él. Los exámenes durante varios períodos se hicieron en Colombia y Mónaco, donde vive, donde pasa un tiempo. Se cambió algo del año pasado, y él lo asimiló bien. Las sensaciones son buenas, y eso es clave porque debe llegar a las carreras con las condiciones buenas”, señaló el italiano.



La clave en el entrenamiento estuvo no solo en recuperarle la confianza, como se lo dijo Sciandri a EL TIEMPO, sino en hablar con él e identificar algunos inconvenientes que tuvo para ajustar las cargas.

"Lo más importante fue la periodización del trabajo. Tomamos datos todos los días, y si veíamos que se debían modificar, pues se hacía. Fue una programación muy personalizada. Sabíamos lo que haría tres días después y analizábamos el resultado para seguir con el mismo plan o cambiar”, señaló.



Y agregó: “El tema de las repeticiones fue clave. Eso lo decidimos día a día. La idea era que subiera varias veces, por ejemplo, un ascenso y analizar el resultado. Esas repeticiones se hicieron día a día, semana a semana, y se tuvo en cuenta la respuesta física de Nairo. La labor, claramente, era subir tantas veces este alto, más que ir en el llano”.



Bartoli confía en que toda esa labor se vea reflejada durante este Tour de Francia, pero ahí no paró todo.



“Otro punto clave fue la fuerza que se emplea para tratar de equilibrar el cuerpo. En el invierno pasado, ese trabajo se realizó con él. Se le pasó un plan para que lo ejercitara en el gimnasio. Con todo eso, Nairo va al Tour para ganarlo y se ha visto que tiene buenas posibilidades. Estoy feliz por lo que hemos hecho, y satisfechos porque esa labor fue bien estudiada, planeada y llevada a cabo”, precisó Bartoli.



Lisandro Rengifo

Redacción de deportes

@lisandroabel