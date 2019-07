Conclusiones de la segunda semana del Tour

La segunda parte del Tour de Francia ha terminado. Pasaron los Pirineos y dejaron claro que no es claro quién ganará la carrera, pero sí quien la perdió. Conclusiones.

1. El título es un interrogante. Es claro que lo que pasó en la segunda semana del Tour de Francia deja a la lucha por el título muy cerrada, la más cerrada de los últimos años. Julian Alaphilippe es el líder, pero si bien ha demostrado estar fuerte, pues en la tercera semana llegan los Alpes y le podrán pasar factura. Geraint Thomas no está bien, no llegó con buen ritmo, pero es un corredor de tres semanas y sigue siendo candidato. Steven Kruijswijk sigue vivo, flaqueó este domingo, pero el tema es que no ataca, es un ciclista de fuerza. Thibaut Pinot se ve fuerte y si sigue en esta progresión seguirá escalando posiciones y tendrá opción de pelear.



2. Los seis primeros. Como se ha visto el Tour, los seis primeros de la general serán los que pelearán por la camiseta amarilla en París. Alaphilippe tiene una renta de 1 min 35 s sobre Thomas, 1 min 47 s sobre Kruisjwiijk, 1 min 50 s sobre Pinoto, 2 min 02 sobre Bernal y a Buchmann lo tiene a 2 min 14 s. Eso indica que entre el segundo y el quinto solo hay solo 39 segundos, lo que dice a las claras que el final es incierto.



3. De menos a más. Pinot es el más fuerte. Lo ha demostrado. Viene de menos atrás y ha sido el encargado de dinamitar el lote principal. Bernal se ha mantenido en la lucha, siempre con los ojos puestos en su jefe, Thomas, mientras que Buchmann ha aguantado de todo, es el más regular de los que pelea.



4. Los fracasados. Diferente futuro tendrán Romain Bardet, Richie Porte, Adam Yates, Jakob Fuglsang y Nairo Quintana, que llegaron como favoritos a ocupar el trono, pero que no han podido, no han tenido con qué y se han dedicado en la segunda semana a sobrevivir, a buscar una tabla de salvación. Ninguno ha respondido y han quedado en deuda con ellos mismos, con el equipo, los seguidores y la afición del Tour.



5. Egan pugna por el título. Sin embargo, mientras Thomas esté vivo, no tendrá opciones. Aguanta el paso, pero se ve que hay más fuertes que él, como Pinot. Tiene casi asegurado el título del mejor joven y el podio se ve posible, aunque no hay que descartarlo en la lucha por la camiseta amarilla. Urán pagó caro llegar a la carrera con solo 11 días de competencia, tras su fractura de clavícula. Fue otros de los que se hundió en los Pirineos, al igual que Nairo.



Deportes