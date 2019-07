Conozca al rival más peligroso de los favoritos a ganar el Tour

El Tour de Francia entra en su etapa definitiva en busca de conocer al campeón. La pelea en la general está intensa y muy cerrada, por lo que los favoritos deben no solamente cuidarse de sus rivales, sino también de las caídas que pueden ser, hoy por hoy, su máximo enemigo.

El martes, en la jornada de 177 km, con salida y llegada en Nimes, que fue ganada por Caleb Ewan, dos de los candidatos a obtener la victoria final se fueron al suelo: Geraint Thomas y Jakob Fuglsang.



Thomas se cayó en el kilómetro 61 de la etapa. Al tratar de coger una curva, la bicicleta se le fue y terminó en el asfalto. Rápidamente se paró y siguió la marcha.



Fuglsang llevó la peor parte. El líder del Astana se enredó a 26 kilómetros del final de la jornada, se paró y cuando iba a reanudar la marcha sintió un fuerte dolor en sus manos, por lo que prefirió subirse a la ambulancia y abandonar la carrera.



“Estoy muy triste por tener que abandonar el Tour de esta manera, pero era muy duro para mí continuar”, señaló el ciclista, quien se había caído en la primera etapa.

Según su equipo, Fuglsang, que fue sometido a radiografías, no sufre fracturas, pero sí importantes contusiones en el brazo, la pierna y la rodilla.



El retiro del corredor benefició al colombiano Rigoberto Urán, que saltó al noveno puesto. Nairo Quintana no llegó a la meta con el lote principal. El colombiano no se fue al suelo, pero tuvo que parar, poner el pie en la carretera, debido a que varios ciclistas se enredaron.



“En una de las caídas del tramo final tuve que frenar y poner pie a tierra –no llegué a caer–, y aunque intenté reenganchar, se me fue el pelotón. Lo importante es que Mikel estaba adelante”, precisó Quintana.



Este jueves será un tramo nervioso. La etapa será entre Pont du Gard y Gap, de 200 kilómetros, con dos pasos montañosos, uno de cuarta y otro de tercera categoría, este último a 9 km de la meta.



Deportes