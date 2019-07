Las divertidas declaraciones de Urán, tras el título de Egan

Título para Colombia. Muchas gracias, la verdad estoy muy contento hacer parte de este Tour de Francia y ver a un colombiano montarse en lo más alto, es un momento histórico para Colombia, porque realmente buscamos mucho esto y al final llega. Para nosotros eso representa mucho.

Foto colombianos. Aquí en este Tour hay 913 fotógrafos y yo organizado la tropa para la foto y ahí si no aparece ninguno.

Apoyo de la gente. En estas carreras lo que yo más agradezco es el apoyo de esta afición, esta gente que nos brinda tanto cariño. Dicen que Rigo se lució, pero no hice un culo (risas).



Victoria. Colombia se toma el ciclismo mundial.



Subirse al podio. Realmente uno está muy ahuevado, uno se viene a dar cuenta a los días siguientes porque hay un cruce de sensaciones.



Nueva camada. Creo que estábamos muy cerca de ganar era hora y esto significa mucho para mí, para todo un país, los que vienen nuevo, son la mejor versión de Nairo, de Rigo y de Lucho Herrera.



Vuelta a España. Vamos a ver. No sé qué vaya a pasar. Por ahora me voy a tomar una foto con los aficionados y ahí veo qué me dicen.



