'Traté de dosificar y no perder tanto tiempo': Rigoberto Urán

Etapa. Aquí todos estamos trabajando. Fue una etapa dura después de la contrarreloj, con un ritmo bastante alto, las fuerzas no nos dieron al final, pero tratamos de regularnos y creo que salvamos el día.

Fuerzas. Venía tratando de aguantar, porque sabía que el último kilómetro era muy duro. Tratamos de dosificar las fuerzas para no perder tanto tiempo en meta. A mí la explosividad se me perdió hace rato y me tocó regularme.



Lo que viene. Mañana (domingo) será una etapa muy dura, tres puertos de primera categoría y el último muy difícil. De momento vamos bien. Bien de cabeza y de fuerzas.



