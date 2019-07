La sentencia de Landa a los favoritos al título del Tour de Francia

El español Mikel Landa (Movistar) consideró, tras la octava etapa, que en el Tour "hay muchos rivales" y que hasta las etapas de montaña "no se va a reducir el grupo de favoritos".

"Hay mucho rival. Hasta la montaña no se hará más pequeño el grupo de favoritos. Se van estableciendo diferencias con los rivales directos, lo que demuestra que hay que ir siempre atentos y estar en todo", dijo en meta el ciclista alavés.



Landa se refirió al francés Thibaut Pinot, tercero en la general tras sacar 20 segundos en la etapa a todos los favoritos, como un rival a tener en cuenta.



"El ataque de Pinot no me extraña, es un rival a tener en cuenta y se le ve que está en buen momento, siempre está con los mejores. Nos ha sacado un poquito de tiempo".



Sobre la caída de Geraint Thomas, el ciclista vasco comentó que su equipo, el Ineos, "lo has podido solucionar rápido, tapando hueco, por lo que al final no ha pasado nada". "Ha sido una etapa durísima, hemos ido a un ritmo muy alto en un terreno complicado".



EFE