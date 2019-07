‘El triunfo no es solo para mí, sino para todo un país’: Egan

Virtual campeón. Ahora creo que estamos a poco tiempo de hacerlo oficial, queda una etapa, normalmente si todo sale bien puedo decir que he ganado mi primer Tour de Francia.

Etapa. La última subida fue muy dura, obviamente el equipo Lotto quería hacer el ritmo muy fuerte para entra en el podio, pero solo debíamos seguirlos, estábamos en buena posición, y nada estoy supercontento.

Sentimiento. No sé, la verdad creo que todavía no lo he asimilado, es increíble, podría decir que casi he ganado mi primer Tour, tengo que cruzar la línea de meta en en París.



Orgullo. Creo que sí, estamos a punto de ganar esto para Colombia, el triunfo no es solo mío sino para todo un país. Es un orgullo ser el primer colombiano en ganar un Tour.



Sueño. Para nosotros ha sido como un sueño, hace unos años mirábamos el Tour por la televisión y era algo difícil de alcanzar, decíamos que chévere estar ahí y ahora estamos acá, es una reunión de muchas emociones.



Mensaje al país. Todo se dio a mi favor en este Tour. Quiero disfrutarlo, estoy muy orgulloso de estar en esta situación. Qué locura, es que uno desde acá no se alcanza a imaginar, súper orgulloso, estoy cada vez más orgulloso de ser colombiano y no veo la hora de llevar la camiseta amarilla al país.



