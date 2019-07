‘Acabo de ganar el Tour, pero aún sigo sin creerlo’: Egan Bernal

El título. Es increíble, no sé qué decir. La verdad que si ya gané el Tour de Francia, pero aún sigo sin creerlo. Necesito un par de días para asimilar esto.

Cruzar la meta. Es increíble, la verdad pasé y vi a mi familia y nada, solamente quería abrazarlos, es una felicidad que no puedo describir. Esto es solo felicidad.

Historia de Colombia. Hemos ganado el Giro una vuelta, la gente está

superemocionado y Colombia lo merecía, superorgulloso en ser el primer colombiano en ganar el Tour.



Dedicatoria. Quiero llegar a la casa y asimilarlo, creo que todavía no lo he asimilado que he ganado un Tour. Mi mamá, mi hermanito lo merecen así que quiero compartir tiempo con ellos.



