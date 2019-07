El Tour llega al Tourmalet, subida ideal para ir al ataque

Luego de la contrarreloj de este viernes en el Tour de Francia, sobre 27,2 km, si se mira la general, ilusiona ver a los colombianos entre los nueve primeros: Egan Bernal, quinto; Rigoberto Urán, octavo y Nairo Quintana, noveno.

Este resultado hay que cogerlo con pinzas. Bernal quedó a 2 minutos 52 segundos del sólido líder, Julian Alaphilippe, quien sorprendió al ganar la jornada y meterles tiempo a sus rivales.

Lo que pasó deja una carrera más abierta, por lo que las etapas de montaña serán más que definitivas. Y esa pelea arrancará este sábado con un tramo de 117 kilómetros entre Tarbes y Tourmalet Barèges, con final en el Tourmalet, uno de los míticos ascensos del ciclismo en el mundo.



Nairo Quintana es uno de los llamados a atacar luego de perder tiempo en la crono –algo normal, pero se esperaba que estuviese peor–. La renta que le tienen en la general es preocupante: pierde 3 min 55 s con Alaphilippe y 2 min 29 s con Thomas. A favor, hay que decir que tiene toda la montaña por delante. Hoy, Nairo no es un peligro para Thomas, y eso puede jugar a su favor, aunque no lo dejarán moverse tan fácilmente. Sigue siendo peligroso, y el Tour entra al terreno que más le conviene al colombiano. Falta ver si cuenta con “piernas”, como él mismo dice.



Similar es la condición de Thibaut Pinot y de Adam Yates. El francés pierde 1 min 56 s con Thomas y 3 min 22 s con Alaphilippe. Sí, es séptimo, pero hay que comenzar a remar. Yates es décimo a 3 min 55 s del líder y a 2 min 29 s de Thomas.



Urán es otro paseo. Fue excelente su etapa: terminó de cuarto, a solo 36 s de Alaphilippe, recordando buenos tiempos, cuando fue figura en estas jornadas; pero, a la luz de la realidad, pierde en la general 3 min 54 s con el líder y cede 2 min 28 s con Thomas, una diferencia considerable, pues se sabe que no es un ciclista que ataque y lo que se necesita para quitarse esa diferencia es, precisamente, ir a la ofensiva. Urán puede beneficiarse de los ataques entre los demás, aguantar el paso, seguir con sus sensaciones para entender hasta dónde puede llegar, pero ganar el Tour no se ve claro.



Alaphilippe sigue siendo el gran interrogante, pues aunque se esperaba que este viernes no perdiera la camiseta amarilla, no estaba en los planes de nadie que ganara la etapa y sacara diferencias. El año pasado, el francés fue el campeón de la montaña, pero hoy defiende el liderato, y el primer paso será este sábado hacia el Tourmalet.



No es un corredor de subidas largas, y podría pagar ese esfuerzo. Cuenta con una buena diferencia, y los demás buscarán atacarlo, pero no tiene un buen antecedente y el equipo estará más volcado a ayudarle a Enric Mas, a quien se lo ve más claro para ir por el podio: ojo, es cuarto.



Egan está a 1 min 26 s. Cumple la tarea en el equipo Ineos: no perderle la rueda a Geraint Thomas. Será el gran aliado del galés de acá en adelante y tendrá opción de pelear si Thomas no anda bien.



Steven Kruijswijk es una amenaza para Thomas: está a solo 48 s, pero el galés deberá aprovechar la alta montaña para manejar esa distancia o aumentarla. El holandés es serio candidato al podio; recuerden el Giro de 2016, cuando no pudo ganar por una caída en la etapa 19.



Thomas salió airoso. No ganó la crono, pero se ubicó en la general y distanció a sus rivales. Todo está por verse en el Tour de Francia: será difícil que un colombiano lo gane, e Ineos tiene la sartén por el mango.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel