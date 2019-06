Así ve Bardet la rivalidad con los colombianos en el Tour de Francia

Romain Bardet es la máxima carta del ciclismo francés para el Tour, que arrancará en Bruselas (Bélgica) el próximo sábado.

Quedó de segundo en el 2016 y de tercero un año después. Bardet, como los demás participantes, sabe que sin Chris Froome ni Tom Dumoulin, las opciones de la victoria están más abiertas, por lo que para él será un reto grande luchar en procura del triunfo final.



A sus 28 años piensa que le llegó la hora de ganar el Tour para romper la mala racha de 34 años sin que un francés se imponga en esa carrera. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué tan especial es el Tour para usted?

Es la mejor carrera del mundo, y para un ciclista francés es un momento muy importante durante la temporada. Como escalador que soy, es la carrera que me gustaría ganar.



Y ha estado cerca...

Estuve dos veces en el podio y siempre me desempeño bien, hago un buen trabajo. No podría imaginarme esta temporada sin participar en el Tour de Francia.



¿Cuál podría ser la clave para vencer al equipo Ineos en el Tour?

Atacar y poder inventar estrategia agresiva. No hay de otra. Siempre han sido los dominadores, pero hay cómo ganarles.



¿Qué piensa del presente del ciclismo francés, que lleva 34 años sin ganar el Tour?

Julian Alaphilipe ocupa el puesto número uno en la clasificación mundial. Thibaut Pinot o yo tenemos buenos resultados en grandes carreras, pruebas por etapas durante todo el año. El ciclismo francés está en un nivel muy alto.



¿Qué le parece el recorrido de este Tour?

Me gusta. Hay finales de gran altitud, etapas complicadas en Massif Central o Les Vosges, la contrarreloj en la primera parte de la carrera.



Hay una etapa que llega a su ciudad natal...

Ese día será especial por ese detalle y porque es el 14 de julio, el día nacional en Francia. Realmente espero estar en buena forma para dar lo mejor de mí.



Siempre ha tenido una gran rivalidad con Nairo, ¿esta vez será igual?

Es un ciclista fuerte y consistente. Es un verdadero escalador con un equipo fuerte. No nos conocemos, pero respeto totalmente su carrera y su talento.



Y en el 2017, el rival fue Urán...

Luchamos esa vez por el podio. Urán es un ciclista muy talentoso, inteligente, es un gran rival que siempre está en la pelea. Ahora, a Urán y a Nairo se une Egan Bernal, que ha demostrado venir muy fuerte. Siempre serán difíciles los ciclistas colombianos.



Bernal y López son una nueva generación, ¿cómo analiza lo que pasa con ellos?

Estábamos acostumbrados a la generación de Quintana o Urán, y ahora descubrimos a los más jóvenes con Egan Bernal o Miguel Ángel López, que son grandes ciclistas y fuertes oponentes. Representan una generación increíble.



¿Tuvo en mente ir al Giro?

Sí, imaginé que podía ir, pero después de las presentaciones oficiales comparé los recorridos y no hubo debate; preferí el Tour de Francia, es más favorable para mí.



¿Los tramos contrarreloj fueron determinantes?

Exacto. Esta vez, el trazado no fue tan fácil como el año pasado. Quizá en un año corra el Giro, porque amo la cultura italiana y me encanta montar en mi bicicleta por las carreras italianas.



¿Por qué eligió Milán-San Remo y Lieja-Bastoña-Lieja para la preparación?

Todos los años voy a Lieja. Siempre me desempeño bien, y es mi clásica favorita. Este año quise probar en Milán-San Remo porque me encanta. Es una carrera larga. Me gusta ir a esas clásicas.



¿Está de acuerdo con la UCI en cuanto a reducir el número de ciclistas en las carreras?

Sí. Es una buena manera de hacer las carreras más atractivas, mucho más seleccionadas.



Colombia tiene una prueba 2.1, ¿qué sabe de ella?

Me gustaría participar. Si mi equipo está invitado, puede ser que yo participe. Soy un escalador, me siento cómodo en la altura. Si coincide con mi plan de entrenamiento, ¿por qué no ir?



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel