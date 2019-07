El error en la estrategia del Movistar​

La estrategia implantada por el equipo Movistar en la etapa 18 del Tour de Francia, que ganó el colombiano Nairo Quintana, dejó muchas dudas sobre si fue acertada y si el boyacense se vio perjudicado.

Lo primero que hay que decir es que Nairo se fue desde el km 46 en una larga fuga, que terminó con victoria. Descontó más de cinco minutos, pero la renta pudo ser mayor de no ser porque sus mismos compañeros atrás aceleraron el paso para llevar al español Mikel Landa.



“Seguramente se habló en la reunión antes de la etapa de estar en la fuga, que Nairo estuviera ahí para luego lanzar a Landa y subir juntos. Pero después la carrera cambió y Nairo llegó a tener 8 minutos de diferencia, y ahí Movistar no tenía que perseguir a Nairo, porque se estaba acercando al liderato. Debieron dejar que persiguieran los demás. La decisión fue equivocada”, le dijo a EL TIEMPO Raúl Mesa.



La máquina del Movistar, extrañamente, redujo la diferencia de Nairo, que llegó a estar a solo 50 segundos del liderato, pero luego le cedió el mando de las operaciones al Ineos, cuando ya le habían recortado dos minutos de diferencia al colombiano.



“Para mí fue una táctica errada. Nairo tenía una buena ventaja para recuperar mucho tiempo en la clasificación general, pero no entiendo por qué el Movistar aceleró”, dijo el entrenador italiano Gianni Savio.



Nairo aseguró que la estrategia era ir en la fuga y luego que Landa lo conectara y así ir por la diferencia. “Lo teníamos claro, tenía que meterme en la fuga para ayudar a Mikel a subir al podio. Nos había dicho que estaba bien y por eso han apretado, esperando su ataque para luego enlazar con nosotros. Luego han levantado el pie un poco para observar a los rivales y nos han dicho que buscáramos la victoria de etapa”.



Pero en esa decisión de bajar el pie del acelerador ya la diferencia con Nairo era menor y al final Landa no recortó tiempo para subir al podio.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4