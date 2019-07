Egan, Urán y Nairo, listos para el primer asalto en la montaña

Por fin llegó la montaña al Tour de Francia. Hoy, con la etapa entre Mulhouse y La Planche des Belles Filles, de 160 kilómetros, con siete altos, el último de ellos de primera categoría en la meta, comienza la real batalla por el título de la carrera.

No es muy común que la organización del Tour ponga la primera llegada en alto tan temprano, pero esta vez los ciclistas la afrontarán en busca de aclarar la general, de saber quiénes están en condiciones de seguir en camino en busca del título.



Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Movistar) y Rigoberto Urán (Education First) están listos para el primer cara a cara del Tour con la montaña.



El tridente colombiano está en la baraja de los pedalistas que pueden dar la lucha en una llegada que por cuarta vez será meta en la carrera: en el 2012 ganó allí Chris Froome, dos años después lo hizo el italiano Vincenzo Nibali y en el 2017 el que levantó los brazos fue Fabio Aru.



Sin duda que será una etapa muy dura. Una fracción en la que los favoritos se mostrarán los dientes y en la que hay tres corredores obligados a recortar camino: Nairo, Romain Bardet (Ag2r) y Richie Porte (Trek), quienes son los que están más lejos en la general.



Quintana, a hoy, tiene que recortar camino: pierde 50 segundos con Bernal, 45 con Geraint Thomas, 38 s con Thibaut Pinot, 37 s con Rigoberto Urán, 29 s con Vincenzo Nibali, 24 s con Adam Yates y Jakob Fuglsang y solo le gana a Richie Porte por 13 s y a Romain Bardet por 14 s.

“No solo el de la presión es soy yo. No soy el único que tiene que atacar, ellos también. Cuando ataco, pues los rivales se han aprovechado”, fue el mensaje del boyacense a sus rivales.



Bernal es el mejor acomodado de los tres. El ciclista de 22 años es sexto en la general y distancia a Thomas por 5 segundos, le mete 12 s a Pinot, supera por 13 s a Urán, 21 s le tiene a Nibali, 26 s a Yates y a Fuglsang 50 s, a Nairo, 1 min 03 s a Porte y a Bardet le mete un segundo más.



“No se sabe cómo estamos. Espero estar bien, llegar adelante. El que gane mañana no es que sea el campeón de la carrera”, señaló Bernal.



Urán tiene una desventaja de 13 s con Egan, pero supera a Quintana por 38 s. El colombiano hace un Tour tranquilo, sin afanes, pero es otro que tendrá mucho que decir hoy, tras solo 11 días de competencia, luego de la recuperación de la fractura de clavícula.



“Será una etapa importante. Mostrará quiénes serán los rivales, cómo estamos de forma. No es un día decisivo, estamos en la primera semana. No debe cambiar nada. Hay que tratar de subir en la general, pero no será un día determinante”, señaló Urán.



¿Y los demás?

Steven Kruijswijk se ha beneficiado del buen Tour que hace el Jumbo Visma, es tercero y a tan solo 25 s de Julian Alaphilippe, quien intentará mantener el liderato, pero se ve difícil.



Thomas, otra carta del Ineos, está tranquilo, pues su equipo juega a dos bandas, con él y con Bernal.



“La subida es difícil y favorece a los escaladores puros, por ejemplo Egan Bernal, Nairo, Porte y a Yates, pero estoy en forma”, precisó. Y el galés en algo tiene razón. La última subida es explosiva. Claro, a Egan y a Nairo les conviene más los ascensos más largos, pero al fin y al cabo se subirá.



El puerto final tiene 7 km, con rampas promedio del 8,7 por ciento de inclinación, pero hay sectores con dificultades hasta del 24 por ciento, como en el kilómetro final.

Ineos, como siempre, pondrá un ritmo alto, buscando minimizar a sus rivales. La idea es tratar de no dejar salir a nadie para, al final, lograr diferencias. Habrá diferencias, aunque no crean que serán de más de un minuto. Arañar segundos será clave.



Será un día para seleccionar, no definitivo, pero que servirá para acomodar la general.



El tema es que no solo hay que contar con la subida a la meta. Las fuerzas de los ciclistas estarán mermadas antes, pues la etapa tendrá seis premios de montaña más. Nairo, en el 2017, cedió 34 s con Aru y 18 s con Froome. Urán llegó a 26 s del italiano. Este jueves, no se puede perder más.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel