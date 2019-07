Egan habló muy claro de sus reales opciones de pelear por el título

Etapa. Creo que ha sido una gran sorpresa lo que ha pasado hoy (sábado). Es el primer día de batalla pura por la general, con puertos largos. Se hizo una etapa muy dura, especialmente después de la crono. La he disfrutado, fue especial subir al Tourmalet, por la cantidad de personas.

Sensaciones. Me sentí bien, al final me faltó un poquito, pero es que llegadas explosivas son duras y más que tenemos a dos corredores como Pinot y Alaphilippe que andan muy fuerte en esos remates, yo en lo personal me sentí bien.



Thomas. Creo que perder tiempo nunca está bien, al final, yo estaba expuesto a ayudarlos y teníamos que poner un ritmo desde antes, pero bueno al final resultó que se quedó, intenté cerrar los huecos y hacer un tapón a los otros corredores, por la radio no me dijeron de esperar, quedaba poco a meta, si yo me quedaba no le podía ayudar mucho y me dieron esa oportunidad de estar adelante. Thomas está muy bien, uno tiene días malos en el Topar en la crono fue el mío y hoy (sábado) el de él.



Posibilidades de título. No sé, estoy corriendo con el último campeón del Tour, yo hago lo que me diga el equipo. Voy a mirar a ver qué dice el equipo, si me dicen ayudar, ayudo, si me dan la libertad lo haré.



