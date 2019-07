Egan Bernal ya tiene un título del Tour en el bolsillo

Egan Bernal hace un buen Tour de Francia. Este domingo, en el final del paso por los Pirineos, terminó en la quinta casilla de la jornada y ocupa ese mismo puesto en la general.

Lo importante es que muestra que está bien, que puede defenderse para quedar dentro de los cinco mejores de la carrera, pero tiene el título del mejor joven en el bolsillo.





El colombiano lidera esa clasificación con tiempo de 61 horas 02 minutos 24 segundos, escoltado por el francés David gaudu, que pierde 12 minutos 29 segundos.



Egan tiene muchas más opciones, pues pelea la general, mientras que Gaudu debe

ayudarle a su líder en el Gropupama, Thibaut Pinot.



El tercero es Laurens de Plus, a 45 minutos 26 segundos.



“La camiseta blanca, pues parece, por el momento, que la podría ganar. No veo un corredor cerca y si no tengo una crisis la podía ganar. Faltan los Alpes, mucha altura y lo clave es ganar la amarilla. Si tengo que trabajar para Thomas y pierdo la blanca, pues ese es mi trabajo”, señaló Bernal.



