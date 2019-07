Sensacional etapa de Egan, Nairo y Urán perdieron tiempo

Simon Yates se impuso en la etapa 15 del Tour de Francia, disputada este domingo entre Limoux y Foix, de 185 kilómetros, en la que Julian Alaphilippe sufrió, perdió tiempo, pero conservó el primer lugar, mientras que Egan Bernal se mantuvo dentro de los primeros lugares de la general.

Yates fue el corredor que aguantó los arranques de sus rivales, la persecución del lote, el duro recorrido, tres pasos montañosos de primera categoría en la última parte de la jornada, y hasta una lluvia que se presentó.



La fracción estuvo animada, pues casi desde el principio se presentó una fuga, no solo numerosa, sino integrada por grandes nombres, entre ellos, Simon Yates, Nairo Quintana, Romain Bardet, Simon Geschke, Alexey Lutsenko, Tony Gallopin, Dan Martin, Andrey Amador, Marc Soler, quienes llegaron a tener más de cinco minuto de diferencia sobre el grupo de Alaphilippe.



Cuando comenzó el ascenso en el penúltimo premio de montaña, el lote líder comenzó a apretar el paso, porque arriba iban hombres que se acercaban en la clasificación general.



Mikel Landa, en el grupo de la camiseta amarilla, fue el primero que se lanzó y el Jumbo Visma, de Steven Kruijskwijk, apuró el paso. Alaphilippe se quedó solo, mientras que el equipo Ineos se mostró tranquilo, sin mover a Bernal y a Thomas.



A 18 km de la meta, Geschke y Yates se fueron en la punta. El lote de Nairo estaba a 1 min. 12 s., Mikel Landa venía a 2 min. 18 s. y el grupo de Alaphilippe, a 3 min. 42 s. Se jugó la etapa antes de la última subida.

Landa llegó al grupo de Nairo, a 10 km del final. El colombiano hace su trabajo, lleva al español. A 8,4 km de la meta, Yates saltó de la punta y se fue en busca de su segunda victoria en este Tour.



Jumbo Visma tomó las riendas del lote del líder Alaphilippe, que iba en la mitad del mismo.



Nairo se quedó del grupo perseguidor. Landa tomó el paso en ese grupo. Bardet tampoco aguantó.



Egan y Urán sufrieron en el lote. Tremendo paso fue el que impuso el Groupama en el grupo de Alaphilippe.



Pinot, a 6 km de la meta, lanzó el ataque y desbarató el grupo. Se quedó Thomas, también Kruijskwijk, Egan se fue con el francés. Urán tampoco aguantó el paso.



Alaphilippe, a 5 km de la meta, se quedó. Egan y Pinot se fueron adelante. El francés tomó un tremendo paso y soltó al colombiano. Las diferencias no fueron muchas, pero se vieron cosas.



A 2,5 km de la meta se fue Kruijskwiiojk del lote del líder, que sufrió. El francés se quedó con Thomas, que no tomó el paso, no pasó al frente.



Buchmann le llegó a Bernal, pero no alcanzaron a Pinot. Thomas arrancó a falta de 2 km, Alaphilippe se quedó, no pudo seguir el paso. Yates ganó la etapa y atrás Egan, Buchmann y más atrás Thomas y Kruijswijk.



Este lunes el Tour tendrá su segundo día de descanso y la competencia se reanudará el martes con un tramo de 185 km, con salida y llegada en Nimes.



