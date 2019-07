Rifirrafe entre Egan Bernal y un periodista

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue llevándose los aplausos y buenos comentarios del mundo del ciclismo por sus buenas actuaciones en su carrera deportiva, y hoy en día por su participación en el Tour de Francia. Sin embargo, no todo son buenas palabras y este lunes un periodista lo criticó.

El periodista español Sergi López-Egea publicó en su Twitter una crítica por no atender a los medios de comunicación, luego de que muchos de ellos hicieron un largo viaje por cubrir el evento.



(Lea también: Clasificaciones del Tour luego de la tercera etapa)



"Estimado Egan Bernal, símbolo de Colombia y futuro gran campeón del #TDF, de tu maravilloso país han venido siguiéndote los enviados especiales de periódicos, radios y TV, costando esfuerzo a los periodistas y dinero a sus medios. Párate y atiéndelos. No cuesta tanto. Y saldrás ganado", fue lo que le dijo el español a Egan.



(Le puede interesar: ¿Empezó a trabajar Landa para Nairo? Esto dijo el colombiano)



De inmediato, Egan le contestó asegurando que los va a atender, pero no cuando esté con las pulsaciones altas por un fuerte desgaste de carrera.

Estimado, claro!!!

Con mucho gusto lo hago en el bus después de hacer rodillos y haber tomado algo.

Como a todos a los otros medios, tienen que aprender que no voy a parar con 198 pulsaciones a darles una entrevista. 😉😉😉 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 8, 2019

López-Egea le agradeció por su respuesta y afirmó que entiende el tema de las pulsaciones en carrera y las entrevistas.

Muchísimas gracias Egan por tu respuesta. Solo quería exponer el malestar de ayer de tus compatriotas. Gracias por responder. Espero saludarte personalmente y entiendo, siempre lo he entendido, que con las pulsaciones a tope es mejor reposar, muchísima suerte en este #TDF2019 https://t.co/HOZNup6bBa — Sergi López-Egea (@sergi_lopezegea) 8 de julio de 2019

DEPORTES