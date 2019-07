¿Problemas en el Movistar? Valverde señaló a Nairo Quintana

El español Alejandro Valverde (Movistar), campeón del mundo, lamentó que el trabajo del Movistar no diera el resultado previsto y el hundimiento del colombiano Nairo Quintana, quien "no estaba en condiciones y no dijo nada".

"Hemos llevado el mando de la carrera y lo hemos intentado, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, preguntárselo a él ahora cuando venga", explicó en meta el campeón del mundo.

Según Valverde, "a partir de ahora está claro que cambia la jefatura de filas en el Movistar" tras la pérdida de 3:23 minutos por parte de Quintana en meta.



El "Bala" comentó que se dedicó a subir a su ritmo, y logró llegar a meta a 57 segundos del ganador, el francés Thibaut Pinot.



"Íbamos todos al límite, no hay nadie muy superior a los demás, pero Pinot parece que está un poco por encima".



EFE