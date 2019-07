Nairo se olvidó de la crono y reta a sus rivales en la montaña

Nairo Quintana pasó la crono individual de 27,2 km, con un buen registro, pues se esperaba que perdiera más.

“Lo que viene es la montaña y allá espero recuperar lo que he cedido. La crono la hice bien, claro, perdí tiempo con los especialistas”, dijo Quintana.



El pedalista boyacense cedió Nairo 1 min 37 s con el ganador, Julian Alaphilippe, que sigue de líder y en la general quedó a 2 min 29 s del francés.

“Son especialistas en la crono, pero me defendí en una etapa que no era la mía. Me toman ventaja, pero viene la montaña.



Y agregó: “Viene nuestro terreno y hay que descontar. Es lo que viene, es lo que hay y en la montaña espero que las piernas me respondan”.



