¿Egan puede ganar el Tour? Él mismo contesta 

Egan Bernal es el mejor colombiano en el Tour de Francia. Ocupa la quinta casilla y tiene muchas opciones de seguir subiendo.

Bernal habló claro, tras su quinto lugar en la etapa 15 de la carrera.



La fracción. Toda la etapa me sentí bien. Incluso, estaba emocionado, quería más ritmo, pero no era el momento ni la etapa para hacerlo. Siempre pensé en la última subida. Cuando atacó Pinot, tuve piernas, lo intenté seguir, pero era increíble lo que el francés llevaba, iba a toda. Sufrí a tope.



Una ayuda. Pinot me soltó. Hice una crono, pero encontré una ayuda y alcancé a llegar bien. Con Buchmann no hablamos, llegó a mi rueda, vi que estaba bien, no le pedí relevos. Cuando vi que estaba bien comencé a cambiar con él.



El título. Uno se ilusiona, pero es difícil. Hay que soñar, pero hay que tener los pies en la tierra. La camiseta blanca, pues parece, por el momento, que la podría ganar. No veo un corredor cerca y si no tengo una crisis la podía ganar. Faltan los Alpes, mucha altura y lo clave es ganar la amarilla. Si tengo que trabajar para Thomas y pierdo la blanca, pues ese es mi trabajo.



Geraint Thomas. Es muy honesto, tranquilo. En la penúltima subida que dijo que hiciera mi carrera, que él no tenía buenas piernas. Tal vez pude frenar a los que iban adelante. Pinot me pidió cambios, pero yo no podía darle. Thomas venía atrás, es honesto, un corredor que dice la verdad



Deportes