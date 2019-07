Las cinco conclusiones de la contrarreloj del Tour de Francia

La etapa contrarreloj individual de 27,2 kilómetros del Tour de Francia de este viernes dejó varias cosas claras de cara a la montaña y a lo que falta para conocer al campeón.

1. Julian Alaphilippe salió fortalecido. No solo ganó la etapa, sino que se aseguró en el primer lugar de la general. El francés se convierte en la sorpresa de la carrera, pero tiene serias amenazas. Viene lo más duro del Tour, la alta montaña, no tiene equipo, pero se ve que su estado de forma es excelente. Alaphilippe tendrá, ahora, que defenderse, pero vendrán ataques y el gran interrogante es si aguantará. Su historia en esas subidas no es la mejor, aunque el año pasado fue el campeón de la montaña. Hoy, con la amarilla puesta, tendrá una inmensa responsabilidad y lo más seguro es que sufra.

Julian Alaphilippe, líder del Tour de Francia. Foto: Reuters



2. Geraint Thomas, como se esperaba, fue otro de los ganadores del día. El galés, que defiende el título de la carrera, perdió la etapa con Alaphilippe, y debe descontarle en la general al francés solo 14 s. En la general, Thomas le mete 48 s a Kruijswijk, 1 min 16 s a Enric Mas, 1 min 26 s a Egan Bernal; a Thiabut Pinot le mete 1 min 56 s y a Urán lo derrota por 2 min 28 s. Nairo pierde con Thomas 2 min 29 s y Adam Yates cede con él 2 min 29 s.



3. Rigoberto Urán, unas de cal y otras de arena. Sensacional fue la etapa que hizo. Pulverizó el reloj en los pasos intermedios y en la meta dejó un tiempo de 35 min 36 s, a 35 s de Alaphilippe. Sin embargo, acá es donde pesa lo que perdió en la etapa de vientos, pues en la general cede 3 kin 54 s con el líder y 2 min 28 con Thomas, ventaja considerable.



4. Egan y Nairo. Bernal perdió en la etapa 1 min 36 con Alaphilippe y en la general quedó a quinto a 2 min 52 s del francés. Su tarea, ahora, será mucho más importante, porque tendrá que enfocarse a ayudarle a Thomas, su líder en el equipo Ineos, y sigue siendo la segunda carta del equipo en cuanto a la pelea por el título, pero más lejos de la realidad.



5. Los demás. Steven Kruijswiijk salió vivo de la etapa. En la general quedó a solo 48 s de Thomas, y será el rival más fuerte para el galés. Alaphilippe lo distancia por 1 min 12 s. Enric Mas fue importante. Ya es quinto en la general, pero a 1 min 16 s de Thomas y a 2 min 44 s del líder. Thibaut Pinot llegó a la crono perdiendo tiempo importante y ya está a 3 min 22 del primer lugar y a 1 min 56 s de Thomas. Adam yates también fue el damnificado: ya en la general está a 3 min 55 s de Alaphilippe y a 2 min 29 s de Thomas: todo dicho para ellos.