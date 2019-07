¡Arranca la batalla en Los Alpes! Egan, en la lucha por el título

Llegó la hora de la verdad en el Tour de Francia. La travesía alpina mostrará durante tres días cuáles son los verdaderos corredores de tres semanas. Quienes tengan ahorros en sus piernas y fuerzas en sus músculos serán los que verdaderamente podrán ir de frente en la lucha por el título. Tras un aguerrido y sorpresivo líder que resistió en los Pirineos, el francés Julian Alaphilippe, cinco rivales se disputan el podio, entre ellos el campeón defensor, el galés Geraint Thomas, y un colombiano, el joven maravilla Egan Bernal, expectante para ver si trabajará como gregario o asumirá como capo. ¡Arranca la batalla final!

Este jueves, el Tour entra de lleno en los Alpes con una dura etapa de 208 kilómetros, incluidos tres ascensos de puertos por encima de los 2.000 metros, con la meta situada en la bajada de Galibier. Será la primera de las tres jornadas en ese macizo que servirán para dejar lista la clasificación general, y donde los pretendientes al podio de París mostrarán sus últimas cartas.



Egan está listo para esta batalla, que desde este jueves promete sacudir las diferencias. Está a menos 30 segundos del podio, con las posibilidades de mover la carrera e ir por la codiciada camiseta amarilla, pero todo dependerá de cómo se sienta su líder, Thomas, para saber cuál será la indicación de su director de equipo.



“Cuando hablo con alguien y me dicen que tengo opciones de ganar el Tour, me emociona. Estoy a menos de 30 segundos del podio, pero prefiero no pensarlo; trato de estar lo mejor que pueda y disfrutarlo. Tenemos dos cartas que jugar”, comentó Bernal.

Las subidas a los Alpes son ideales para Egan. Largas y no tan explosivas. Ahí es donde él podrá exponer lo mejor de su talento, bien sea para ir por la corona o por el podio.



“Por fin llegan los Alpes; estoy excitado, si hay una oportunidad habrá que aprovecharla. Soy quinto, y Geraint, segundo. Veremos el estado de forma mañana y lo que podemos hacer”, añadió.

Tríptico

Hoy, cinco subidas entre Saint-Jean-de-Maurienne y Tignes, con el mítico Iseran, punto más alto el Tour con 2.770 metros. Habrá que tener cuidado al último ascenso; el que pierda la rueda perderá la carrera en el descenso.



Seguramente, el francés Thibaut Pinot, junto con el español Mikel Landa intentarán mover la carrera y poner a sufrir al líder Alaphilippe y a sus rivales. El holandés Steven Kruijswijk y el alemán Emanuel Buchmann seguro intentarán aguantar el ritmo.



El plato de este sábado incluye cinco subidas entre Saint-Jean-de-Maurienne y Tignes, con el mítico Iseran, punto más alto del Tour con 2.770 metros. Será una subida ideal para Pinot y Egan.



Finalmente, el sábado habrá tres ascensiones, con una última interminable (33,4 km) que guiará a los últimos aspirantes a la victoria final a lo alto de Val Thorens y decidirá el nombre del vencedor de la prueba. “Es una subida horrible; creo que la clasificación general que habrá antes de esta etapa no querrá decir gran cosa”, aseguró Kruijswijk, tercero en la actualidad.



Los corredores saben lo que tienen por delante. Alaphilippe ha insistido en que “lo más duro está por llegar” y que, no obstante su minuto y medio de ventaja con Thomas, su camiseta amarilla “cuelga de un hilo”. Thomas, por su parte, lo confirma. “Se gana una gran vuelta gestionando el esfuerzo”, dijo el galés de 33 años.



Se vienen las tres jornadas definitivas de un Tour de Francia que está bastante abierto y cuya corona es el deseo de seis ciclistas que están en la pelea por ganar la prueba más importante del mundo.



Egan lo tiene claro: “Veremos cómo tenemos las piernas tras 18 días a tope. Algunos equipos van a imponer un ritmo fuerte y saltarán algunos de los favoritos de la general”.



Él irá a cumplir lo que le diga su equipo, pero la potencia y la dinamita para estallar las piernas de sus rivales están intactas.



DEPORTES