Nairo no es el único líder de su equipo para el Tour de Francia

Nairo Quintana ya conoce a los siete compañeros que tendrá en el Tour de Francia, que partirá de Bruselas el próximo 6 de julio, con una etapa en línea de 194 kilómetros.

Al lado de Quintana estarán Mikel Landa, Alejandro Valverde, Marc Soler, Imanol Erviti, Carlos Verona, Nelson Oliveira y Andrey Amador, con la consigna de ir por la corona que le ha sido esquiva al equipo en estos últimos años.

La escuadra llega con el aliciente de haber ganado el Giro de Italia con el ecuatoriano Richard Carapaz, pero en el Tour todo será a otro precio.



Es claro que tiene dos líderes: Nairo y Landa, y que con el transcurrir de la competencia se sabrá a quién se le irá a trabajar para que luche por la clasificación general.



Valverde no es un hombre que vaya a luchar por los puestos de avanzada, ya tiene 39 años y su objetivo, como lo ha sostenido, es ayudarles a Quintana y a Landa a ganar la competencia. Su experiencia será fundamental.



Esta vez, el boyacense no tendrá compatriotas como escuderos, lo cual también ocurrió en 2013 y 2018; de resto, siempre contó con un apoyo colombiano. En 2015 y 2016 lo acompañó Wínner Anacona, y en 2017 el turno fue para Carlos Betancur.



Nairo, en la rueda de prensa antes de su viaje a Europa, pidió a Eusebio Unzué, mánager del equipo, que tuviera en cuenta a Anacona para que lo acompañara en el Tour, pero eso no pasó.



El único debutante del equipo es Verona, de 26 años; todos los demás han competido en el Tour.



Incluso, todos han ayudado en alguna o varias ocasiones en la causa de Quintana en busca del título de la carrera francesa, por lo que no es un asunto en el que valga la pena profundizar.



Todos se conocen, saben qué hacer; el Tour es una carrera familiar para ellos. El primer gran reto será el domingo, en la crono por equipos de 27 km, pero no son candidatos para ganar, y la idea será perder el menor tiempo posible.



Valverde llegará a su Tour número 12, Erviti hará parte del lote número nueve y a sus 35 años. Solo Nairo Quintana ha hecho podio en tres ocasiones: dos veces segundo, 2013 y 2015, y en una oportunidad tercero, en 2016.



Al lado de Valverde, tercero en 2015, son los dos únicos ciclistas del equipo que han finalizado en uno de los tres cajones del podio en la historia del Tour.



Landa, con quien Nairo peleará el liderato, ha estado tres veces en el Tour: terminó de 35 en 2016, acabó de cuarto en 2017 y el año pasado quedó en la séptima casilla, un aliciente más para decir que puede liderar el equipo en la presente edición.



La meta del Movistar es igual a la del Ineos de Geraint Thomas y Egan Bernal: ganar el Tour, sea con quien sea.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel