¡La hazaña de Egan Bernal en el Tour de Francia!

Parecía que le estuviera diciendo ‘pase usted, señor’. Geraint Thomas, en la meta, le dio la mano a Egan Bernal, lo hizo pasar adelante y le dio varias palmadas en la espalda. Segundos antes, Vincenzo Níbali había ganado la recortada etapa 20 del Tour de Francia, pero ese no fue el hecho más relevante. Por primera vez, un colombiano, de apenas 22 años, gana la carrera más importante del ciclismo mundial, a falta de cumplir con el protocolo, el paseo de la victoria de 128 km, en los Campos Elíseos, en París.

Ese choque de manos vale mucho. Es el premio a un esfuerzo de 21 días, de cumplir, por fin, una ilusión que el ciclismo colombiano comenzó a construir en 1983 y que ahora se corona con Egan como miembro del equipo más importante del mundo, el Ineos. Y se consigue después de haberle pegado tres veces al palo, dos segundos lugares con Nairo Quintana y uno con Rigoberto Urán. Pero se logró con un muchacho de apenas 22 años, nacido en Bogotá y criado en Zipaquirá, que será, si todo sale bien, el tercer campeón más joven de la historia de la carrera. Los dos que lo superan en tener menor edad lo hicieron hace más de 100 años: Henri Cornet, en 1904, a los 19 años y 352 días, y Francois Faber, en 1909, lo hizo con 22 años y 187 días.



Las circunstancias climáticas, el viernes, impidieron, tal vez, que Egan hubiera tenido una ventaja mayor, porque el último ascenso no se pudo hacer. Y también obligaron a reducir casi a su mínima expresión la etapa de ayer: apenas 59 kilómetros, la fracción en línea más corta del siglo XXI en el Tour.



El panorama era el siguiente: Julian Alaphilippe, quien comenzó la penúltima etapa en el segundo lugar, ya se había rendido. “No tomaré tiempo de vuelta sobre Egan Bernal en Val Thorens. Quizá me desbanquen de mi actual segundo puesto. Me superó un rival más fuerte y debes aceptar la derrota con naturalidad. Esperaba que ocurriera, no vine aquí para conquistar la general. Aunque me enorgullece lo conseguido”, dijo el francés. Así las cosas, la responsabilidad recaía en tres escuadras: Ineos, para tratar de mantener a Egan y buscar la posibilidad de hacer el 1-2 con él y Thomas; Jumbo-Visma, para ver si le alcanzaba para meter a Steven Kruijswijk en el podio, porque la diferencia con Bernal, un minuto y 28 segundos, parecía muy difícil de recortar por falta de espacio. Y el otro era el Bora-Hansgrohe, con el mismo objetivo del Jumbo, pero con su carta, Emanuel Buchmann, 27 segundos más atrás en la general.



Desde muy temprano, una fuga de más de 20 corredores, ninguno con peligro en la general, pero con dos que hace tres semanas eran posibles candidatos al título, Ilnur Zakarin y Vincenzo Nibali. Pero cuando la carretera comenzó a empinarse, fue el italiano quien empezó a sacar ventaja.



Los nervios estaban entre un minuto y medio y dos minutos atrás. Alaphilippe le dio la mano a Egan, como si se estuviera despidiendo del todo, y empezó a ceder terreno. Jumbo-Visma fue el que comenzó a poner paso, a ver qué tanto daño podía hacerles a sus rivales, y el Ineos rodeaba tanto a Egan como a Thomas.



El esfuerzo del equipo de Kruijswijk mermó fuerzas a todo el mundo, pero no lo suficiente como para sacar una ventaja que moviera mucho la general, más allá de la deserción de Alaphilippe. Tal como lo dijo, perdió su lugar en el podio, pero le queda el orgullo de haber dado espectáculo y ejemplo de lucha. A la larga, el holandés se quedó solo y no fue de riesgo ni para Egan ni para Thomas. Tampoco tuvo mucho efecto el ataque desordenado de Movistar, primero con Nairo Quintana, luego con Marc Soler y finalmente con Mikel Landa. Alejandro Valverde fue segundo en la fracción. Muy poco.



En cambio, para el Ineos fue éxito total. Ayudaron a Bernal a ganar su primer Tour. Aún deben quedarle lágrimas de alegría por ahí, pero esta vez se las guardó para el domingo. La emoción no. Esa sonrisa con la que llegó a la meta, con saludo y palmadas en la espalda de Thomas, el campeón del año pasado, vale mucho.



Pasaron muchos años para ver a un ciclista colombiano vestido de amarillo en el final del Tour de Francia. Luego en aquel lejano 1983, cuando Miguel Ángel Bermúdez se inventó ‘la gran aventura’, con ciclistas que tenían mucho talento, pero que no sabían a qué se enfrentaban, qué comer, cómo meterse en el lote. Uno de los DT fue Cochise Rodríguez, el primer colombiano en correr el Tour. Fueron aprendiendo rápido: un año después, Lucho Herrera ganó la primera etapa para Colombia. En 1985 fueron tres. En 1988, Fabio Parra fue el primero en subir al podio, en la tercera casilla. Luego vino un bache, se fueron las figuras y los patrocinadores. Y los buenos ciclistas que salían se iban a trabajar como gregarios.



A comienzos de esta década, una nueva generación de colombianos demostró que también podían ser capos. A los 22 años, la misma edad de Egan, Nairo Quintana fue subcampeón en 2013. Repitió en 2015. El sueño amarillo crecía. Urán, en 2017, también fue segundo. Pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Ya Egan fue gregario, y de los buenos, de Chris Froome y de Geraint Thomas, el año pasado. Y su plan este año era ir al Giro, no al Tour. Una fractura de clavícula se lo impidió. Entonces, lo mandaron a Francia, con la idea de trabajar para Thomas, pero siempre a la expectativa. La carretera los acomodó. Egan es el campeón. ¡Qué alegría!





José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc