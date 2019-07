A Egan y a Urán les fue bien en la crono del Tour; Nairo, en deuda

La contrarreloj por equipos del Tour de Francia, cumplida este domingo sobre 27 kilómetros, cumplió con lo prometido: era una jornada para saber cómo están los grandes favoritos, comparados con Ineos, la escuadra que lo domina todo, la que ganó la etapa, así hubiese terminado de segunda, pues sacó diferencias sobre sus rivales.

Al final, Egan Bernal y Geraint Thomas fueron los más ganadores, pero el Movistar de Nairo Quintana y el Ag2r de Romain Bardet no cumplieron al quedar en deuda, y en adelante se les complica la competencia.



Ineos marcó el paso durante la mayor parte de la etapa, hasta que llegó el Jumbo Visma, el elenco del líder, Mike Teunnise, quien se quedó con la victoria y conservó el primer lugar.



Sin embargo, una cosa era la victoria parcial y otra, la pelea por la general, en la que el Ineos, de Bernal y Thomas, sacó ventajas, así sean mínimas frente a unos, pero que sirven para ir dejando las cosas claras, aunque aún sea temprano.



Tanto el colombiano como el galés fueron los que salieron airosos tras la fracción. Ya están entre los ocho mejores de la general y tienen segundos sobre sus contrincantes.

“Ha sido muy agradable estar en las sillas calientes viendo la llegada. No hemos ganado, pero hemos podido meter algo de tiempo a algunos rivales peligrosos de la general, así que ha sido un día perfecto para nosotros”, precisó Bernal.



De los demás equipos, Jumbo Visma sigue al frente de la general y entre sus corredores cuenta con un Steven Kruijswijk peligroso, tercero en la tabla y quien salió fortalecido del tramo al reloj.



Muy buena fue la crono del Education First, de Rigoberto Urán, al perder con Ineos solo por ocho segundos: excelente. “El equipo estuvo fuerte. Habíamos trabajado bien para esta etapa, y eso se vio en el resultado. Es una buena renta con los escaladores. Se debía perder tiempo con los favoritos, era normal”, declaró Urán, quien debe confirmar ese buen momento en la montaña.



El Groupama, de Thibaut Pinot, solo perdió 12 segundos con Ineos. El Astana, de Jakob Fuglsang, cumplió la tarea: cedió 21 segundos con la escuadra británica, al igual el Bahrain de Vincenzo Nibali, que cayó en meta, por 16 segundos, con Bernal y Thomas. El Mitcheton-Scott, de Adam Yates, perdió 21 segundos con el favorito, lo que deja a las claras que están para pelear.

Mal día

En cuanto a los los favoritos Movistar, de Nairo Quintana, y al Ag2r, de Romain Bardet, el asunto es distinto por no haber obtenido un buen resultado.



Eusebio Unzué, mánager; Alejandro Valverde y Mikel Landa, ciclistas, coincidieron en que los 45 segundos que perdieron con Ineos estaban en el presupuesto. Bueno, esas son sus opciones, así la tabla de posiciones diga otra cosa.



Más bien uno se queda con el pensamiento de Nairo, quien afirmó: “No es el mejor resultado. Perder tiempo era lo previsto. No es la mejor pérdida, pero ya lo sabíamos de un inicio”. Mucho más acorde con lo que pasó.



Si bien se cedió ese tiempo y en la general ya el boyacence está a 45 s de Bernal y Thomas, el Tour no se ha acabado para él. No deja buenas sensaciones el resultado de ayer, pero queda mucha carrera y toda la montaña.



Lo cierto es que Nairo tendrá la misión de ir al frente, de atacar para descontar, si quiere ganar el Tour, al igual que Bardet, ubicado mucho más atrás. Pero para poder remontar deberá estar por encima de sus contrincantes



No es la primera vez que Quintana se encuentra en una situación similar. El año pasado, en la primera etapa, Nairo perdió un minuto 15 s por un desperfecto mecánico cerca del final, y dos días después, en la crono, cedió 50 s con Sky. Pero, hoy, la historia es muy similar.



En la general, Bernal y Thomas son séptimo y octavo, respectivamente, a 30 s de Teunissen, pero las diferencias no son serias; al contrario, con los demás son cortas.

Los dos únicos perjudicados fueron Nairo y Bardet; de resto, la diferencia con los dos ciclistas del Ineos no superan los 21 segundos, hablando de los grandes favoritos al título.



Lo interesante es que el Tour apenas comienza y en estas jornadas llanas, la prioridad es evadir las caídas, los pinchazos, el viento, para el jueves, con la primera final en alto, conocer mucho más de lo que pueda pasar en la segunda y tercera semana de carrera.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel