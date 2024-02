Tour Colombia: ¿son invencibles los ciclistas del World Tour?

El martes pasado la gran figura del Tour Colombia 2024 fue Fernando Gaviria (Movistar), que ganó la etapa y fue líder. Este miércoles, en la jornada entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo, de 169 km, la estrella fue Harold Tejada (Astana), quien ganó la fracción y se vistió de amarillo. Ambos son corredores de equipos del World Tour, que han dominado a su antojo esta competencia.

Y es normal que lo hagan; por su categoría, nombre y capacidades han marcado una gran diferencia que es difícil de igualar y superar, bueno, al menos la estadística lo dice así.

Se han cumplido dos jornadas de la prueba en el 2024, van 20 en la historia y en ninguna ha ganado un corredor de un equipo ProTeam, un Continental o de algunas de las selecciones que han sido invitadas. Y en el conteo de los títulos, pues menos. En el 2018 ganó Egan Bernal, un año después se impuso Miguel Ángel López y en el 2020 el campeón fue Sergio Higuita.

¿Son imbatibles los ciclistas del World Tour?

EL TIEMPO consultó a varios directores deportivos, quienes se empeñan en afirmar que a los World Tour se les puede ganar.



“Hay que correr al estilo del pasado nacional de ciclismo. Una fuga, de lejos, que coja tiempo y que se vayan corredores de alta categoría. Las alianzas también podrían ser, pero acá en el país es difícil porque cada equipo tiene sus intereses”, señaló Álex Cano, técnico del Orgullo Paisa.



Este miércoles no se aprovechó. En la última parte de la etapa se escapó un grupo de 17 corredores, iban varios del lote local como Rodrigo Contreras (NU), Robinson Chalapud (Banco Guayaquil), el mismo Óscar Sevilla (Team Medellín), pero Tejada los derrotó.

“Armamos equipos para ganar. No sé si con alianza o no, pero lo claro es que equipos como el nuestro vienen a ganar. Que la historia diga otra cosa no quiere decir que los World Tour siempre ganen y que esta vez sea así”, contó el DT español David Plaza, del equipo Petrolike.



Luis Cely obtuvo doble oro, Sub-23 y élite, en los Nacionales de Ciclismo con Brandon Rojas y Alejandro Osorio, respectivamente. Con este último corredor el técnico se la jugó de lejos, en una fuga y la diferencia le alcanzó para derrotar a Higuita, plata, y Bernal, bronce, una estrategia que podría funcionar.

“Se les puede ganar. Lo clave es que uno de los talentos locales se vaya en una fuga y marque la diferencia. El tema es que a esta altura del año, pues no es que se va uno claro”, contó Cely, DT del GW Erco Shimano.



José Julián Velásquez, técnico del Team Medellín, no comparte la idea de ganar con alianzas. “Me gusta ganar con los míos, sin ayuda de nadie. Considero que los World Tour tienen su nivel, pero son humanos y pierden”, sentenció.

Lo que viene en el remate del Tour Colombia

La carrera no se ha acabado, pero lo que pasó este miércoles indica que es difícil cambiar la historia. Tejada es un escalador. Cuenta con un Mark Cavendish que se pone el overol y un Alexey Lutsenko, que será un fiel guardián del líder.

Tejada ya tiene a 34 segundos a Bernal, Nairo Quintana y a Richard Carapaz, pero lo clave es que es un hombre maduro, que a sus 26 años logró su primera victoria en carreras UCI.



Si se mira la clasificación general pensando en la etapa del sábado con el alto del Vino por delante, pues Bernal y compañía no están descartados.



Como escoltas, Tejada tiene a hombres peligrosos como Contreras, a 11 segundos; al igual que Édgar Pinzón y Yeison Reyes, quienes parecen ser los líderes del lote local que quieren romper ese hechizo y esa hegemonía que han impuesto los World Tour. No será fácil.



