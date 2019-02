Subir de categoría, a lo que apunta el Tour Colombia 2.1

Las dos ediciones de la carrera 2.1 del país, que primero se llamó Colombia Oro y Paz y en esta ocasión se denomina Tour Colombia, han cumplido con las expectativas de los equipos invitados y de la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que abre la opción de que hacia el futuro, la prueba nacional pueda subir de categoría y ser una competencia ProSeries, como se llama la categoría desde el 2020, que hasta este año se conoce como HC (Hors Categorie).

Y para poder aspirar a contar con una prueba de más prestigio, hay que cumplir con algunos requisitos. En las carreras ProSeries pueden competir hasta el 70 por ciento de los equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, y hasta el 30 de las escuadras de la línea Profesional Continental, más los conjuntos continentales.



“Nosotros vinimos el año pasado, pero ha cambiado mucho. La calidad de los participantes es mejor. Hay garantías. Hay buenos hoteles, la infraestructura es excelente en el podio, los sitios para parqueo de los carros; hay buena organización”, precisó Nicolás Portal, técnico del Sky.

La parte técnica es importante para la UCI. El asunto de los recorridos es clave, lo mismo que la seguridad.



“No le falta nada, tiene la estructura de una gran vuelta. El nivel de medios de comunicación es alto. El tema es que no puedes comenzar a construir una casa por el tejado. Me he dado cuenta de que esta competencia puede subir de categoría. Es segura. Los cimientos fueron el año pasado, fueron buenos, y seguro que subirán más”, indicó Pablo Lastras, DT del Movistar.



“Clave para subirla de categoría es el número de equipos del WT (World Tour), y en eso han mejorado. El año pasado corrimos cuatro, y esta vez hay seis, eso es un buen punto y nos indica que pueden venir más”, le dijo a EL TIEMPO Davide Bramatti, técnico del equipo Deceuninck-Quick Step.



Y agregó: “Si la Federación quiere, pues le quedará fácil pedirla. Nos sentimos a gusto. Nos cumplen con todo lo que nos dan, y ese punto es importante”.

Los costos para la categoría ProSeries se subirían en un 50 por ciento. La Colombia Oro y Paz costó $ 5.200 millones y el Tour Colombia, $ 8.500 millones, ambas de la categoría 2.1. Si se piensa realizar una prueba de mayor envergadura, costaría alrededor de $ 12.000 millones.



La seguridad es otro punto que la UCI tiene en cuenta. En ninguna de las dos ediciones de la competencia se han presentado quejas.



“Los recorridos son balanceados, hay de todo. La seguridad en las carreteras es buena y en la carrera, perfecta. No se ha presentado ninguna urgencia, y eso lo ve la UCI”, dijo Valerio Tebaldi, técnico del equipo Nipo Vini fantini.



Las escuadras del World Tour saben que no pueden venir a aventurar, no improvisan. Cada vez que reciben una invitación a correr en algún país se aseguran de que su infraestructura no sufra problemas y la organización de las carreras garantice tranquilidad.



“No tengo quejas. Durante las etapas no hemos tenido ningún problema de seguridad. El tema de la infraestructura en salida y meta está a la altura de las 2.1 y de las competencias de mayor categoría. Se cumple con una premiación ideal. Por experiencia, creo que no tendrán ningún problema si piden un ascenso de categoría”, declaró Stefani Zanini, orientador del conjunto Astana.



El italiano Stefano Zanatta, encargado de la dirección técnica del equipo Bardiani, cree que la afición existente por el ciclismo en Colombia es un impulso más para que se piense en organizar una prueba de mayor importancia.



“La gente se pasa, el país es ciclístico, eso también hay que tenerlo en cuenta. Considero que los horarios de las carreras son buenos; los hoteles, también; se corre en altura, pero no como para decir que sea un obstáculo, hay buena cobertura de prensa, y los recorridos son para todos los gustos”, señaló Zanatta.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial - Medellín

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel