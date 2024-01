Tour Colombia: Fedeciclismo da parte sobre entrega del dinero del Gobierno

El Tour Colombia es la competencia más importante del ciclismo del país y este año se reanudará tras su última edición en el 2020, que fue ganada por Sergio Higuita.

La prueba se realizará del 6 al 11 de febrero por carreteras de Boyacá y Cundinamarca y tendrá la participación de 26 equipos, entre ellos, tres del World Tour: Astana, EF y Movistar.



El dinero de Mindeporte

De igual manera, estará la selección Colombia liderada por Egan Bernal, quien bajo la dirección de Carlos Mario Jaramillo disputará el título.



En las redes sociales ha circulado el tema de que hay un problema con el dinero que se comprometió aportar el Gobierno colombiano para la competencia.



Desde el año pasado el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo llegaron a un acuerdo para que se cumpliera la carrera con un importante apoyo económico.

Logística, seguridad y cubrimiento, claves para que el Tour Colombia 2.1 suba de categoría. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Se ha dicho que ese dinero no ha llegado a la Fedeciclismo, pero el presidente de la entidad, Mauricio Vargas, salió el paso de la versión y aclaró.



“Está firmado el contrato. Está todo asegurado y no tenemos ningún inconveniente con eso”, le contó Vargas a EL TIEMPO.



Y agregó: “El dinero está garantizado, la carrera sigue en pie, no hay problema con eso. No hay el mínimo inconveniente, todo está asegurado”.



