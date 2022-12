Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, le confirmnó a EL TIEMPO que el Tour Colombia planeado para el 2023 no se realizará porque no alcanzan los recursos.

La competencia, que estaba planificada para realizarse del 7 de febrero al 12 del mismo mes no tenía la totalidad de los respaldos económicos, por tal motivo la Fedeciclismo le comunicó a la Unión Ciclista Internacional (UCI) que no se hará para el año que viene.

Las razones oficiales





"Debíamos de informar esa noticia antes del 15 de diciembre no había que pagar una penalización", dijo Vargas.



Y agregó: "Nosotros hicimos un estimativo de gastos con un dólar a $3.90 pesos, pero la subida a $5.000 fue muy dura y los gastos se aumentaron".



La carrera no se realiza desde el 2020, cuando la ganó Sergio Higuita, luego de dos años de pandemia y de la falta de dinero.



"Hablamos con la UCI y nos dijeron que no había ningún problema para que se hiciera en el 2024. No hay recursos por el momento para cumplir en el 2023", confirmó Vargas.



UCI retiró, de inmediato, la competencia del calendario del 2023.



