Tour Colombia 2024 tendría dos grandes bajas, de mucha élite

El Tour Colombia es la mejor carrera de ciclismo que organiza el país y luego de una larga para se volverá a realizar en el 2024, del 6 al 11 de febrero, con un comienzo en Boyacá y el final en Bogotá.

La prueba ha confirmado a tres equipos del World Tour: Movistar, EF y Astana, nóminas que engalanarán las carreteras del país durante la competencia.

Sin préstamos

Se conoce que el equipo Ineos, que siempre ha sido uno de los protagonistas, no estará esta vez, pero sus ciclistas colombianos, Egan Bernal y Brandon Rivera, sí estarán.



Ambos harán parte de la Selección Colombia, conjunto que será dirigido por el seleccionador, Carlos Mario Jaramillo, y que tendrá más ciclistas de élite.



A ese grupo se unirá Jesús David Peña, del Jayco, grupo que no vendrá, pero en el papel le dará el aval a su corredor para que dispute la prueba.

Sergio Higuita Foto: BORA -Hansgrohe / SprintCycling

Se había hablado de que en ese seleccionado también estarían Sergio Higuita y Daniel Martínez, quienes hacen parte del equipo Bora, pero esto no está tan confirmado.



EL TIEMPO habló con la Federación Colombiana de Ciclista, organizadora del evento, y confirmó que Higuita y Martínez no tienen asegurada su presencia en el Tour Colombia, pues el cuerpo técnico del Bora no ha entregado su ‘carta de libertad’ para que arranquen el 2024 en su país.

Daniel Martínez. Foto: Prensa equipo Bora

Nada se ha confirmado y se está a la espera de la definitiva, pero si los corredores no disputan la competencia serían dos bajas grandes.



