Tour Colombia: claves del regreso de la carrera más importante de Suramérica

El Tour Colombia vuelve a escena. La última vez que se realizó fue en el 2020, cuando la victoria le correspondió a Sergio Higuita, ausente esta vez.

No se había acabado de celebrar el triunfo del corredor, cuando apareció la sombra de la pandemia del covid-19, se confinó el mundo entero y paralizó al deporte.

1.451 días después...

Tras superar la emergencia sanitaria se comenzaron a abrir poco a poco las ventanas de la normalidad de la crisis y en particular el ciclismo dio sus primeros pedalazos.



Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reactivar la competencia ciclística en el país, no fue posible que el Tour Colombia volviera a levantar vuelo. No hubo dinero, el Ministerio del Deporte no se comprometió a ser el músculo económico principal para que la carrera se hiciera.

Fueron dos los intentos que se hicieron para que las emociones del ciclismo con la mejor competencia del país regresaran, pero fue imposible. Siempre hubo disposición y hasta la carrera fue tenida en cuenta en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



El año pasado, el 27 de octubre, la Federación Colombiana de Ciclismo anunció que la carrera se realizaría entre el 6 y el 11 de febrero, gracias al apoyo de Mindeporte.

Decisión algo tardía, pero a penas para, al menos, poner en marcha la competencia.



Poco a poco se fueron ajustando el recorrido, los equipos invitados y el próximo martes la prueba parte desde Paipa, Boyacá, para terminar el 11 de este mes en Bogotá.

Atrás quedaron las jornadas gloriosas en las que Julian Alaphilippe, Chris Froome,

Tour Colombia 2.1 Foto: AFP

Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Bob Jungels, Fabio Aru y otras figuras del pedalismo del planeta engalanaron el listado de participantes, sin contar con Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Esteban Chaves y otros grandes del pelotón local.



Han pasado 1.451 días, el Tour Colombia vuelve y el mundo advierte que la realización de la prueba es lo mejor que le ha pasado al ciclismo del país.



“Es clave que es un país con mucha historia y esta carrera la deben de sostener. Es duro hacer una carrera de esta calibre por los patrocinadores etc., pero es una respuesta a lo que es el ciclismo colombiano”, le dijo a EL TIEMPO Oscar Freire, campeón mundial de ciclismo (1999, 2001 y 2004).



“Carreras de este clase ayudan a crear ciclistas, afición e influyen para que otras regiones hagan más carreras. Muchas veces es la repercusión para el futuro. Los ciclistas aprovechan. Es la oportunidad para nuevos corredores para dejarse ver y poder conseguir un contrato”, contó.

Repercusión



Ha pasado un buen tiempo y debido a la no realización de la competencia el país ciclístico ha perdido visibilidad, poca ha sido la reactivación económica, los pedalistas del país quedaron con los brazos cruzados ante la imposibilidad de competir cara a cara con los mejores ciclistas del mundo.



“Algo faltaba en el calendario del ciclismo mundial y esa es la ilusión del Tour Colombia. Es una de las carreras más importantes de América latina y del mundo. Es bueno que se haga por tradición, porque Colombia es un país con historia ciclística y últimamente se había identificado con la realización de la prueba”, precisó el experimentado periodista Carlos de Torres, de la agencia EFE española.



El comunicador advierte que figuras del pedalismo del mundo tengan la oportunidad de venir al país, de experimentar otra clase de recorridos y venir a correr a Suramérica, pues es importante porque no centra todo en otros sitios del mundo.

“Ha sido bueno que el país haya tenido la oportunidad de contar con figuras como Froome, Alaphilippe, Nairo, Egan, en fin. En ese país han nacido figuras para el mundo y la realización de la carrera es clave para eso”, precisó.



Michele Bartoli es un excorredor italiano que es el encargado de preparar a varios ciclistas del lote del World Tour.



Ganador dos veces de la Lieja Bastoña Lieja (1997 y 1998) y también del Giro de Lombardía (2002 y 2033), señaló que el Tour Colombia se ha convertido en una carrera referente.



“Han sido años perdidos, por la causa que sea. Nunca es bueno parar la marcha, pero ahora que se recupera el camino, pues Colombia vuelve a sonar como organizador de pruebas, como ciclismo que reúne a estrellas del mundo. Es ideal que ciclistas como Cavendish, Nairo, Egan, Alexey Lutsenko, Carapaz y demás la corran, eso le da altura a la carrera, al ciclismo colombiano y al país. El pedalismo grande debe contar con ciclistas grandes y Colombia tiene la opción de volver a contar con grandes estrellas”, le dijo a EL TIEMPO Bartoli.

Logística, seguridad y cubrimiento, claves para que el Tour Colombia 2.1 suba de categoría. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Este año, y en los primeros meses del 2024, el Tour Colombia es una única carrera de este etilo que se realiza, pues la Vuelta a San Juan de Argentina fue cancelada.



“Es bueno porque la altura y el clima, además del recorrido, hace que varios equipos se interesen por ir. Es una buena opción de contar con ciclistas de mucha talla”, precisó Bartoli.



“Otra ganancia es que en el ciclismo de Europa estarán pendientes de los resultados de la prueba, por eso es importante. Son unos privilegiados contra ese lote importante”, aclaró Bartoli.



Alessandro Ballan es un reconocido exciclista de Italia. Campeón mundial de ruta del 2008, tiene mucha autoridad para hablar del tema.

“Es importante el Tour Colombia porque pueden salir nuevos ciclistas. Es clave que los pedalistas se motiven y ver a estos corredores allí, pues ilusiona. Es un incentivo para que otros corredores salgan y se muestren”, contó.



La organización de la competencia ha confirmado que tomarán parte 156 ciclistas en representación de 26 equipos, tres de ellos del World Tour: Movistar, EF y Astana.



Además, los equipos continentales colombianos que estarán en competencia serán: Team Medellín EPM, Colombia Potencia de la Vida Strongman, Nu Colombia, GW Erco Shimano, Team Sistecrédito y Orgullo Paisa.



Por último, el pelotón se completará con las selecciones nacionales de Brasil y Colombia.

Únicos



No hay duda de que los Bernal, Quintana, Urán, Chaves y compañía son un gancho para patrocinadores, el lote local y la afición, que tendrá una buena oportunidad para verlos correr en casa.



“Que en otros continentes los vean, estén pendientes de los que corren, de los ciclistas, pues es excelente. La bicicleta es el camino para que los conceptos sean positivos. Que vayan corredores de Europa es sensacional. La verdad es que Colombia es un país privilegiado por contar con una carrera de este calibre. No hemos oído de otro país en esa región que la tenga”, sentenció Ballan.



Boyacá y Colombia vibraron con los Campeonatos Nacionales de Ruta y ahora se alistan para vivir la mejor competencia del país, la que regresa tres años, 11 meses y 19 días después de su última edición. ¡Que comience la fiesta del pedal!





(



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel

