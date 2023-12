Tour Colombia 2024: confirmados los tres primeros equipos del World Tour

Las decisiones de los equipos del World Tour en los que figuran ciclistas colombianos en cuanto a los objetivos de la temporada del 2024 han obligado a los pedalistas a definir su arranque del año.

Ya se sabe que el Tour Colombia se volverá a realizar del 6 al 11 de febrero con un arranque en Boyacá y la final en la capital de la República y que varios son los ciclistas del país que estarán en la prueba.

Primeras confirmaciones

Sin embargo, lo que se sabe es que varios de ellos tendrán que integran un equipo que se llamará Selección Colombia, pues sus equipos decidieron no venir a la competencia.



EL TIEMPO conoció que uno de los grupos que no puede venir a la prueba es el Ineos, pero eso no quiere decir que Egan Bernal y Brandon Rivera puedan estar en la prueba.

Egan Bernal Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

De igual manera, se conoció que el Bora, de Daniel Martínez y Sergio Higuita, tampoco vendrá, pues sus planes para el 2024 son muy distintos, pero los corredores sí comenzarán el año en Colombia.



Bernal, Rivera, Higuita y Martínez harán parte de la Selección Colombia, que se arma para afrontar la competencia.

Los equipos

Al mismo tiempo, se conoció que los equipos de la máxima categoría del ciclismo del mundo que han confirmado su participación en el Tour Colombia han sido Movistar, Astana y EF, pero la Federación Colombiana de Ciclismo señaló que todavía se esperan más confirmaciones.



“Por ahora tenemos eso. Lo que pasa es que la carrera se confirmó tarde y los equipos ya tenían definidos sus arranques de temporada”, le dijo a EL TIEMPO Mauricio Vargas, presidente de la Fedeciclismo.

Sergio Higuita Foto: BORA -Hansgrohe / SprintCycling

Vargas confirmó que en la Selección Colombia estarán Bernal, Bernal, Rivera, Higuita y Martínez, Jesús David Peña (Jayco) y otros más que se esperan ratifiquen su participación.



“Será una carrera importante y con grandes corredores, pues como ya se supo Mark Cavendish será uno de los principales ciclistas”, comentó el dirigente.



Además de Cavendish, en el Astana estarán los colombianos Santiago Umba, nueva contratación, y Harold Tejada, quien sigue en la escuadra.



“No hemos cerrado el libro de participantes y esperemos que podamos confirmar a más equipos”, sentenció Vargas.



Deportes