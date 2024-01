Tour Colombia 2024: las grandes ausencias del lote local que están en el Word Tour

El Tour Colombia 2024 ultima detalles y ya se han conocido algunas de las nóminas de los equipos que harán parte de la competencia del 6 al 11 de febrero por carreteras de Boyacá y Cundinamarca.

También se sabe que habrá ausencias considerables, entre ellas, las de los pedalistas del país que hacen parte del World Tour (WT) y que por distintas causas no integrarán el lote de ciclistas.

(¡Oficial! Daniel Muñoz firma por club grande de Premier League: movimiento millonario)(Novela en Millonarios: renovación de Édgar Guerra podría generar problemas legales)

Más nombres

Ya se conocía que Sergio Higuita, plata en la prueba de fondo de los Nacionales de ruta, y Daniel Martínez, oro en la contrarreloj, ambos corredores del equipo Bora, no estaría.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Martínez. Foto: Carlos Cruz Fedeciclismo

Y el lunes se supo la sorpresiva decisión del equipo Movistar de que Einer Rubio no esté en el Tour Colombia y haga parte de la nómina en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que arranca este miércoles.



Son 16 los corredores colombianos que hacen parte este año de equipos del WT, pero a estas tres grandes ausencias se suman más nombres destacados y que no disputarán la principal carrera del país.



Los embaladores Juan Sebastián Molano y Alvaro Hodeg esta vez no lo disputarán, pues el equipo UAE Emirates al que pertenecen lo estará y los puso en el listado en otras carreras.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Sebastián Molano Foto: AFP y @rodrisabato

Tampoco lo hará Santiago Buitrago (Bahrain), ganador de una etapa el año pasado en el Giro de Italia y quien ocupó la casilla 12 en la general, quien también estará en la competencia española al lado de Rubio.



Sin duda que son grandes bajas, lo que significa que la responsabilidad quedará en manos de Egan Bernal, Brandon Rivera, Nairo Quintana, Iván Sosa, Fernando Gaviria, Jesús Daid Peña, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Santiago Umba y Harold Tejada.



(Video | Rigo no escatima en gastos y presume exótica Ferrari en Boyacá: ¿cuánto vale?)



Deportes