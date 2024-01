Tour Colombia 2024: está en vilo que la carrera termine en Bogotá

Se sigue trabajando con miras a sacar adelante el Tour Colombia 2024, la carrera de ciclismo más importante que organiza el país, y que este año se realizará del 6 al 11 de febrero.

La Federación Colombiana de Ciclismo hace poco confirmó el recorrido, el mismo que arrancará en el departamento de Boyacá y que tendría final en Bogotá, en el Parque Nacional, aunque será difícil que la meta sea en ese ícono de la ciudad.

Se buscan opciones

Ese parque está ocupado por los indígenas, por lo que la llegada a esa parte de la ciudad de la carrera no se podrá a realizar.



“Es un gran inconveniente y no hay nada qué hacer. El Tour Colombia no puede terminar allá”, le dijo a EL TIEMPO Mauricio Vargas, presidente de Fedeciclismo.

Tour Colombia 2.1

Y agregó: “No será fácil terminar en Bogotá. La semana que viene tendremos una reunión con la gente de la Alcaldía para analizar algunos de los trazados”.



El gran inconveniente para confirmar si la competencia acaba en la capital del país es que no se puede transitar por los sectores en los que Transmilenio tiene sus rutas.



“Eso es lo que queremos analizar. No se puedo transitar por los sitios del Transmilenio. Ya miraremos, pero lo claro es que si no se termina la competencia en Bogotá, pues se hará en otra parte”, sentenció Vargas.



El Tour Colombia ha confirmado la participación de tres equipos del World Tour: Movistar, EF y Astana.



