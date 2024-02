Tour Colombia 2024: el primer gran asalto entre las estrellas

Este martes se realiza en Paipa, Boyacá, la rueda de prensa del Tour Colombia 2024, prueba que arrancará este martes con la etapa entre Paipa y Duitama.

Es el primer asalto de las estrellas que como Egan Bernal, Nairo Quintana, Mark Cavendish, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, quienes responderán las preguntas de los periodiostas.

(Egan Bernal puso la cara: claro y sin rodeos, la opción de ganar el Tour Colombia)(Tour Colombia 2024: el primer duelo de los kamikazes de la carrera)

Egan Bernal

“Lo importante es competir. Hace un año estaba en otras situaciones y ahora tengo la oportunidad de pedalear en esta carrera”.



Nairo Quintana

“Lo importante es contar que estamos cerca de comenzar una buena carrera. Lo clave es decirle al mundo que las estrellas están acá y que será una buena competencia”.



“Estoy feliz. He hecho mucho trabajo, incansable. No podemos transmitir lo que hemos trabajado para mantenernos. Ha sido importante haber tenido un respiro y ha servido para fortalecerme. Estoy bien”.



Ríchard Carapaz

El tema de la altura es importante para todos. Hay mucha gente que ha estado preparándose acá. Hay bien nivel, están los mejores y hay una bonita carrera. Nuestras aspiraciones es ganar y habrá días claves”.



Mark Cavendish

“Soy una afortunado. Es solo adaptarse a tener una edad avanzada para el ciclismo y seguir activo. He podido correr frente a corredores grandes y de varias generaciones. Me he adaptado a los cambios”.



“No puedo creerlo, pero es mi primera vez en Colombia, pero me quiero quedar acá. Una semana en Medellín fue increíble. Viene a Paipa y no pude respirar en dos semanas. Entiendo porque los corredores colombianos cuando bajan al nivel del mar es un juego para ellos. El amor por la bicicleta acá es increíble”.



Alejandro Valverde

“Es un placer estar acá y con los que fueron mis rivales hace poco. Estar en Colombia por primera vez me ha hecho reflexionar. El tema de la altitud es duro, yo vivo a 100 m del nivel del mar. Esperando que comience la carrera”.



Rigoberto Urán

“Significa mucho estar acá. Como marca tenemos representación en el país. Es una gran ventaja. Se nos bajó Andrey Amador, pero tenemos un buen equipo con Carapaz y Chaves. Es bonito correr acá. Estamos motivados y tenemos claro los objetivos”.



“Nunca dije que me iba a retirar. Lo invitamos a correr otro año más con el equipo. Se ha pensado. La realidad es que no me rinde como antes. Necesito primero mirarlo. No hemos tomado la decisión. En mi casa se habla, pero allá no mando yo. Tengo dos propuestas, pero les dije que una vez esté listo les diré. He hablado con varios ciclistas y deportistas que se han retirado. Voy a correr este año, pero a hoy tengo la opción de correr un año más”.



Fernando Gaviria

“Nunca pensé en correr al lado de Cavendish. Menos ganarle. Será un bonito duelo, pero no hay que descartar el lote local de embaladores. Somos amigos y la llevamos bien”.