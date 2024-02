Tour Colombia 2024: estas son las claves de la etapa reina al alto del Vino

El Tour Colombia tendrá este sábado la etapa reina, esa a la que le apuntaron los máximos favoritos desde que se conoció la ruta para la edición del 2024: Cota y el alto del Vino, premio de montaña de fuera de categoría, de 138 km.

El primer gran reto será la subida de tercera categoría en el Vino, pero por la vertiente de oriente a occidente, serán 3,9 kilómetros para probar las piernas.

La primera parte

Luego, los ciclistas afrontarán el tramo de descenso hacia Villeta, desde donde comenzarán a negociar el último ascenso de 30 km que pondrá a cada uno en su sitio.



Las rampas promedio del Vino serán de 5,8 por ciento y la jornada terminará a 2.854 metros de altura.



El premio es largo, pero no duro. Desde abajo se impondrá un paso fuerte en busca de eliminar a los corredores que no vienen bien.



Varios serán los aspectos por tener en cuenta; uno, el clima, pues se arranca con frío, se baja a Villeta, donde el calor predomina, y se termina con baja temperatura.

Etapa 5.

“Eso puede ser muy clave. Hay que saber a quiénes les puede afectar ese cambio de clima tan rápido”, precisó Egan Bernal, quien está a 30 s del liderato.



Movistar, Astana, la Selección Colombia y Education EasyPost (EF) son los equipos encargados de mover la carrera, la pierden y eso los obligar a atacar.

“Iremos a la defensiva, tenemos el liderato y ellos son los que tienen que atacar”, le dijo a EL TIEMPO Rodrigo Contreras (NU), el líder.

Todos muy cerca

Astana, con Harold Tejada, está a 4 s del líder, quiere más y está presto a jugársela toda.



“Nosotros vemos a los del EF. Las diferencias no son tan altas y eso hace que la carrera sea mucho más interesante y nerviosa. Harold está bien, está a solo 4 s de Contreras”, precisó Alexei Lutsenko.



Tejay van Garderen, DT del EF, no se dice mentiras.



“Tenemos varios corredores con las capacidades para ir a la lucha. Urán (a 26 s) se metió entre los favoritos. Carapaz (a 40 s) viene de ganar en Ecuador y Chaves (a 40 s) es una carta fuerte. Nos tienen referenciados, pero no tenemos la amarilla y eso nos obliga a ir al ataque”.

Tour Colombia 2024.

Movistar, de los equipos del World Tour, no ha dado la cara y tiene a Nairo Quintana (a 40 s) dispuesto a luchar por el título.



“Tenemos 40 s perdidos. Lo vamos a intentar. Nairo está para disputar, no para correr”, contó Pablo Lastras, el DT.

