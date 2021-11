El Tour Colombia no se realizará en el 2022

El Tour Colombia, la carrera más importante del país en los últimos años, no se realizara tampoco en el 2022, debido a los problemas económicos, según determinó la Federación Colombiana de Ciclismo.

La entidad confirmó que no alcanza a reunir el dinero necesario para realizar la edición del próximo año con todas las de la ley y por eso tomó la decisión de no realizar el evento.

Sin dinero no se hace

El Gobierno Nacional entregaba una parte del dinero como apoyo, pero eso no alcanzaba a cubrir todos los gastos de la prueba, que ascienden a unos 10 mil millones de pesos.



Se habló durante un tiempo que la Costa Atlántica estaría dispuesta a apoyar la prueba, pero al final y al cabo ese negocio no se concretó.



Luego, la oportunidad se presentó con Antioquia, el gobierno local le dio el sí, pero el inconveniente más grandes fue el tema de la ley de garantías, por lo que no se podían comprometer.



De acuerdo a la situación, la Fedeciclismo decidió este martes no realizar la edición del 2022 y comenzar a trabajar en busca de los recursos para la del 2023.



