Las repercusiones de la cancelación del Tour Colombia 2022

El Tour Colombia, la carrera más importante del país en los últimos años, no se realizará tampoco en el 2022, debido a los problemas económicos, según determinó la Federación Colombiana de Ciclismo.

La entidad confirmó que no alcanza a reunir el dinero necesario para realizar la edición del próximo año con todas las de la ley y por eso tomó la decisión de no realizar el evento.



Le puede interesar: (La sanción del árbitro del juego Brasil-Colombia por no expulsar a Neymar)



El Gobierno Nacional entregaba una parte del dinero como apoyo, pero eso no alcanzaba a cubrir todos los gastos de la prueba, que ascienden a unos 10.000 millones de pesos, según la Fedeciclismo.

Ciclistas y equipos, perjudicados

“No podemos en la federación destinar todo ese dinero para hacer una carrera de alto nivel, eso nos perjudicaría la realización del calendario del 2022. El ministerio nos garantizó el dinero para la prueba del 2023, con el compromiso de comenzar a trabajar en eso”, contó Mauricio Vargas, presidente de la Fedeciclismo.



Varios son los perjudicados por la decisión, los primeros, los ciclistas que pueden competir en la carrera.



“Triste, porque es una de las carreras que se anhela correr, pues vienen los equipos del World Tour, con los ciclistas más fuertes del mundo”, señaló Fabio Duarte, reciente campeón del Clásico RCN. Duarte afirmó que el público en el país también se perjudica, pues no puede presenciar una carrera de alto nivel y con los mejores ciclistas del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Higuita, campeón del Tour Colombia. Foto: EFE



“Es la carrera en la que uno se puede mostrar. Siempre tratamos de hacer las mejores competencias nacionales e internacionales y el Tour Colombia es una gran vitrina y que no se haga perjudica”, agregó el corredor del Team Medellín.



Se habló durante un tiempo que la costa Atlántica estaría dispuesta a apoyar la prueba, pero al final y al cabo ese negocio no se concretó.



Luego, la oportunidad se presentó con Antioquia, el gobierno local le dio el sí, pero el inconveniente más grande fue el tema de la ley de garantías, por lo que no se podían comprometer.



“Colombia se afecta, sin duda, al menos los ciclistas y los equipos que podemos correr el Tour Colombia nos quedamos sin codearnos con los mejores y ya es el segundo año que pasa”, concluyó Duarte.

Tranquilidad en Europa

En el 2021 tampoco se pudo realizar por efectos de la pandemia, el confinamiento y la dificultad de traer equipos del extranjero, quienes también resultan afectados por la medida.



(Lea además: ‘Hace rato no me regañaban tanto’: Rigo tras video con su hija en bicicleta)



“Es un buen entrenamiento para nosotros, porque en Europa hace frío y podemos estar en Colombia. Ir a Suramérica es bueno porque se entrena en altura y se realizan varios trabajos con miras a la temporada, es una lástima que no se haga la competencia”, le dijo a EL TIEMPO Stefano Zanini, DT del Astana, quien ganó la prueba en el 2018 con Miguel Ángel López.



Y agregó: “Es una prueba bien ubicada en el calendario, porque podemos experimentar el arranque del año y en ese país pueden ver a un lote importante de ciclistas”, indicó el DT italiano.



De acuerdo con la situación, la Fedeciclismo decidió no realizar la edición del 2022 y comenzar a trabajar en busca de los recursos para la del 2023.



Le puede interesar: (En Alemania señalan a James como el 'líder' de las fiestas en el Bayern)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel