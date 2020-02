¡Sensacional: Sergio Higuita, el gran campeón del Tour Colombia!

El ciclista Sergio Higuita se coronó campeón del Tour Colombia 2.1, luego de finalizada la última etapa entre Zipaquirá y el alto de El Verjón, sobre 182 kilómetros, la que fue ganada por Daniel Martínez .

Higuita fue el más regular de la carrera y confirmó su favoritismo. Su equipo, el Education First, le ayudó a lograr la meta de conseguir el título, tras la estupenda contrarreloj por equipos de 16 km en Tunja, en la primera etapa.



La jornada no fue tranquila. Desde el principio la carrera se movió. Los intereses por ganar la general y los puntos de los premios de montaña así lo indicaron. En la fuga se metieron Álvaro Hodeg (Deceuninck), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Etienne Van Empel, Umberto Marengo (Vini Zabu), Lars Saugstad (Uno X), Colin Joyce (Rally Cycling), Félix Barón (Team Illuminate), Maris Bogdanuvics (Amore e Vita), Fabio Duarte (Team Medellín), Juan Pablo Suárez (EPM Scott), Johan Colón, Edison Muñoz, Sebastián Castaño (Orgullo Paisa) y Bayron Guamá (Ecuador), que pelearon por los puntos intermedios.



Cuando la etapa entró en la parte final, la fuga se desorganizó y los intereses del Ineos y del EF pesaron para que se rebajara la diferencia.



Cuando se pasó por el alto de as Arepas, cerca de La Calera, Ineos se puso al frente del grupo y eso movimiento puso en aprietos a los escapados, que fueron neutralizados.



Al paso por Bogotá, Róbinson Chalapud y Wálter Pedraza saltaron el grupo, pero no por muchos kilómetros, Ineos traía al grupo arriado y los conectaron.



En el arranque de la subida final, solo quedaron 17 ciclistas, entre ellos, los favoritos. Ineos seguía controlando el grupo.



Daniel Martínez ganó la etapa y Sergio Higuita, campeón.



