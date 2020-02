Las 5 conclusiones de la primera etapa del Tour Colombia

Inesperado fue lo que pasó en la primera etapa del Tour Colombia, la contrarreloj por equipos de 16 km en Tunja.

Y fue sorpresa no por el ganador, Education First (ED), tampoco por el líder, el ecuatoriano, Jhotanan Caicedo, y menos por el retraso de Rigoberto Urán, lo es por la diferencia que sacaron en meta. Estas son las conclusiones de la jornada.



1. Es claro que faltan cinco etapas, pero las diferencias en tan solo 16 km del EF son abismales. Meterle 45 segundos al Deceuninck - Quick Step, 46 al Ineos, un minuto al EAE Emirates y mucho más tiempo a los demás dejan al conjunto dirigido por el español Juan Manuel Gárate con el título en el bolsillo.



2. El conjunto estadounidense era el gran favorito. El año pasado en la crono de Medellín y en 14 km dominaron, pero esa vez la diferencia sobre el Deceuninck - Quick Step fue de 8 s y la de Ineos, de 10.

Jhonatan Caicedo. Foto: EFE



Hoy hablamos de más tiempo. Sí, no ganaron la carrera, pero en esa ocasión las diferencias eran más escasas y era casi que imposible controlar a tanto enemigo que estaba cerca. De los rivales Ineos fue el más perjudicado, porque cuentan con Egan Bernal y Ríchard Carapaz para pelear.



3. Hoy, cantan distinto. EF fue el más beneficiado, porque tiene un colchón grande en una carrera que es corta y que solo tiene una etapa en la que sus rivales pueden moverse y hacer daño, la última, con la subida a El Verjón.



Ese es un premio de montaña de segunda categoría, pero la ventaja que tienen es buena para conservar el primer puesto. Deceuninck - Quick Step no tiene con qué pelear la carrera, porque es un equipo para ganar etapas, ser animador. Julian Alaphilippe, su hombre, no es corredor de altura.



4. Es claro que nadie se va a quedar quieto. Viene una lucha titánica en la que nadie puede dar ventajas. Una escapada, una emboscada se puede dar, pero los corredores del Education First son profesionales y saben que no se pueden descuidar, pues controlarán a todo el que quiera salir del grupo.

Tenemos una ventaja, pero no es definitiva. Vamos a tener que controlar en las etapas que vienen

Deben estar pendientes del Ineos, pero tienen ciclistas no solo para controlar, sino para marcar bien a sus contrincantes. Incluso, para atacar.



5. Y ese último día, pues mucho más. La subida es dura, la altura será importante. Se transitará sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar, pero Caicedo es un ciclista de altura, que sabe defenderse bien y es escalador.





Y si no es él, pues Sergio Higuita y Daniel Martínez responderán. Los demás tendrán que remar muy fuerte y esperar a que el EF se estalle, que tengan un mal día, pero lo cierto es que la diferencia que lograron en la primera etapa les da mucha confianza para lo que resta.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel