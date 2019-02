Gaviria, en el patio de su casa, quiere ser el más ganador de Colombia

Fernando Gaviria a punta a ser la estrella este miércoles del Tour Colombia 2.1, pues la segunda etapa de 150 kilómetros tendrá salida y llegada en La Ceja, en el ‘patio de su casa’, allí donde dio sus primeros pasos, población en la que creció, estudió y se hizo ciclista. Pero hay otro plus en este día, porque el corredor del equipo UAE Emirates y de 24 años está a una victoria de convertirse en el pedalista colombiano más ganador en carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Este miércoles, antes de la jornada, Gaviria está igualado en ese conteo con el boyacense Nairo Quintana, quien cuenta con 36 victorias, pero qué bueno sería que el antioqueño lo superara en si tierra, con su familia y amigos como sus hinchas número uno.



Y para eso trabajará la escuadra, para lograr la meta que se propuso cuando conoció el recorrido: “Ganar en la Ceja sería un gran premio, porque allí vivo, está mi familia y sería lo ideal”, dijo Gaviria.



Joxean Fernández, el mánager general de la escuadra, sabe del tema, conoce a la perfección lo que significaría una victoria de su corredor en la Ceja, por eso tiene todo planificado. “Es una etapa que nos convierte. Nosotros tenemos tres oportunidades de ganar en el Tour Colombia y este es uno de ellos. Trabajamos para Gaviria y la idea es lograr la victoria”, precisó Fernández.

Gaviria viene de ganar dos jornadas en la Vuelta a San Juan en Argentina, en la que ajustó 36 triunfos en su hoja de vida, de ellos, 33 en etapas y tres clasificaciones generales (Primus Classic Impanis - Van Petegemo en el 2016, París-Tour ese mismo año y la Kampioenschap van Vlaanderer en el 2017).



En Argentina se apoyó en Roberto Ferrari y Simone Consonni para lograr sus dos triunfos al embalaje, pero ellos no están en el Tour Colombia, por eso, esa responsabilidad recaerá en Juan Sebastián Molano y en el italiano Oliverio Troia.



“No hemos entrenado mucho el tren acá, pero sabemos que hay que ir con toda, que hay que abrirle el camino. Fernando es muy fuerte, solo hay que dejarle el camino para que haga su trabajo”, le dijo a EL TIEMPO el boyacense Molano, que se estrena en el World Tour.



Molano, también embalador, de solo 24 años y con nueve triunfos UCI, se encargará de ajustar el tren en los kilómetros finales.Fernando Gaviria se ha convertido en una estrella del embalaje mundial y ya ha tenido la oportunidad de ganar etapas en el Giro (4 en el 2017) y en el Tour de Francia (dos el año pasado) y en ambas competencias ha sido líder, es un corredor con el que se garantiza el éxito.

Peter Sagan (izq.) y Fernando Gaviria, figuras en la Vuelta a San Juan. Foto: Luis Barbosa

Su paso del Quick-Step al UAE Emirates fue bien polémico. En la escuadra que lo dio a conocer no lo pudieron detener, pudo más la chequera y las ambiciones de los ábares que la opción de retenerlo en el Quick.



“Es una labor que tenemos todos, no solo los que vamos a llevarlo, sino todos los integrantes de la escuadra. Unos deben controlar, otros tenemos la oportunidad de blindarlo y dejarlo listo para el remate”, agregó Molano.



Gaviria logró su primera victoria en Argentina, en la Vuelta a San Luis en el 2015, cuando hizo parte de la Selección Colombia. En esa ocasión, en sus dos triunfos, sorprendió a Mark Cavendish, que en esa época, era uno de los mejores embaladores del mundo.



Ya en el UAE Emirates el problema era garantizarle un buen trabajo en los embalajes, pero con sus dos triunfos en San Juan ha demostrado que si bien no será tan fácil la adaptación, pues ganar siempre es bueno y le da la tranquilidad de que con el paso de los días y del trabajo se podrá mejorar.



El equipo árabe lo necesitaba, el año pasado solo obtuvieron 12 triunfos en la temporada, por lo que la llegada de Gaviria es una garantía de poder contar con más triunfos, iguales a los que puede conseguir hoy en su terruño.



Fernando Gaviria es una de las estrellas del Tour Colombia, su equipo viene a pescar en río revuelto. Pelearán la general con Sergio Luis Henao, que llegó del Sky a esta nueva aventura, pero las etapas las luchará con Gaviria, que parece no tener pierde, pues en el lote que hay en la prueba hay contados embaladores que le pueden dañar su fiesta. Uno de ellos, su compatriota Álvaro Hodeg, con quien compartió equipo el año pasado.



“Será una lucha bonita. Fernando es rápido, fue mi compañero, pero ahora deberemos enfrentarlo. Sabemos lo fuerte que es en las llegadas y vamos a luchar en los finales”, señaló Hodeg.



La etapa no parece tener pierde para Gaviria. El equipo está comprometido con la causa. Serán 150 kilómetros de nervios, de fugas, de controlar los intentos de escapada para garantizar el remate masivo, allí donde el hombre de La Ceja será el protagonista y hará su entrada triunfal frente a su familia, a su gente, a sus hinchas para lograr un triunfo y catalogarse como el ciclista colombiano con más victorias en la élite.



LISANDRO RENGIFO

DEPORTES

Enviado especial – Medellín

En Twitter: @LisandroAbel