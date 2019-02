El Tour Colombia, una carrera para colombianos del World Tour

La caravana del Tour Colombia 2.1 habla todos los días a qué clase de ciclistas le favorece el recorrido, tienen las ganas y la obligación de ganarla y lucharán por ella. La consigna es clara: es una prueba para los colombianos que están en los equipos del World Tour.

“Son corredores a quienes les interesa más ganarla porque están en su casa, perteneces a equipos grandes, de élite y su idea es ganar frente a los suyos”, le dijo a EL TIEMPO Valerio Tebaldi, técnico del equipo Nipo Vini Fantini.



Eusebio Unzúe, mánager del Movistar, fue claro en su apreciación y advirtió que en su escuadra todo se le apuntará a Nairo Quintana, con un segundo lugar en las apuestas a Wínner Anacona.



“Lo mejor es comenzar ganando. Ya lo hicimos en San Juan y para ellos dos hacerlo en su país sería sensacional. No hay que desconocer a los demás, pero los equipos del World Tour buscan la victoria para pisar fuerte”, señaló.



La prueba, de seis etapas, que termina el domingo en el alto de Las Palmas, tiene un ítem que favorece a los pedalistas de gran calibre: la altura.



“Ellos tienen un plus distinto que los demás, seamos claros, por eso son los favoritos, ellos le apuntan al título. Nairo, Urán, Henao, López, Egan son corredores que entrenan en altura y esta carrera tiene mucha altura, por encima de los 1.800 metros, eso es clave”, dijo Luis F. Saldarriaga, DT de Manzana Postobón.



Egan Bernal piensa lo mismo. Para el corredor del Sky, subir Palmas no es para todo el mundo. “Los que están habituados a la altura les irá mejor. Ahí estará la clave, porque, de resto, sin la crono, todos somos casi iguales”, precisó Bernal.



“Se ven muy fuertes, lo son. Ellos traen un ritmo de carrera diferente y pondrán a los colombianos como líderes. Froome le trabajará a Egan o a Sosa, porque compensan la labor que hacen ellos en las grades competencias, igual pasará en el Astana con López”, declaró Raúl Mesa, del equipo EPM.



Luis Cely, DT del Strongman, dijo que habpia que luchar contra los grandes y que hay que pelear en las fugas y arañar un triunfo de etapa.



“Es que los del World Tour son distintos. Nosotros contamos con buenos corredores y daremos la pelea, pero ellos están un escalón más arriba, por eso los colombianos de esas escuadras son los favoritos, les trabajarán a ellos”, señaló Cely.



¿Y los extranjeros? Pues muy pocos piensan en ellos, saben que no tienen mucha opción, porque vienen con el objetivo de entrenar en altura y de trabajarles a los demás y las condiciones de la prueba no los beneficia.



“Hay etapas de altura y eso será problema para los corredores que viene de afuera”, dijo Nairo.



Tal vez el único que tenga la capacidad para pelear sea el francés Julian Alaphilippe, que hay sabe lo que es ganar en esta 2.1, pues lo hizo en la etapa de El Tambo, el año pasado. El recorrido le viene bien y puede ser un peligro, aunque afirmó: “Este año el Tour Colombia tiene un recorrido más duro, pero nos defenderemos”.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

Enviado especial – Medellín

En Twitter: @LisandroAbel