Faltan 2 días, 350 km y un final de alta montaña en el Tour Colombia

Los 30 primeros ciclistas de la clasificación no superan el minuto de diferencia con el líder del Tour Colombia, Rigoberto Urán, y en ese grupo están los candidatazos a ganar la carrera, a ponerle color a una general calmada hasta ahora. Egan Bernal, Miguel López, Chris Froome, Iván Sosa, Julian Alaphilippe, Sergio Henao y Nairo Quintana esperan, como todos, las jornadas decisivas, esos 350 kilómetros de los que constan las dos fracciones.

El menú indica que este sábado, en la jornada con salida y llegada en La Unión, de 177 km, tiene un premio de montaña de tercera categoría y otro de segunda, a 4 kilómetros de la llegada. Pero esas no son las dificultades del día, lo son más la carretera estrecha, las curvas cerradas, el constante suba y baje y la velocidad con la que el lote afrontará la etapa.

“Hay mucho desnivel hacia La Unión. Hay que estar pendientes de los movimientos, ir adelante, porque hay mucha curva, subidas y bajadas, ahí es peligroso una caída o un desperfecto mecánico que puede cortar al corredor”, señaló a EL TIEMPO Nicolás Portal, el técnico del Sky.



Para algunos técnicos, la de hoy es bien peligrosa, porque puede dar sorpresas.

“Me preocupan los desniveles que tiene. Hay repechos duros, descensos técnicos y curvas peligrosas. Hay que ubicarse bien porque la carretera es estrecha. Ojo a las caídas, porque en varias curvas no hay peraltes, ese es el peligro”, aseguró Raúl Mesa, DT del EPM, quien conoce como la palma de su mano el terreno.



Sergio Henao es de la región. El corredor del UAE Emirates analiza el tramo de La Unión, para él, bien peligroso.

“Es un recorrido complicado para controlar. Habrá fugas, pero hay que llevarla al límite. Habrá un suba y baje constante, la carretera no es amplia y el remate en La Unión es subiendo. Todo eso, más la altura (2.500 metros sobre el nivel del mar), eso la hace más difícil”, dice Henao.



Y el remate del Tour Colombia 2.1 es en Las Palmas, una subida de 15,5 kilómetros, con sectores con rampas hasta del 15 por ciento, y la altura golpeando en la puerta.

“Es una subida larga, un puerto serio y eso lo dice todo. La altura pegará, el desgaste igual, pero ahí subirán los que tengan restos. No vale nada más”, declaró Henao.

Las Palmas será el único premio de montaña de primera categoría de la carrera. La mayor dificultad está en la parte final de la misma. A esta altura, no todos los corredores están finos, con fuerzas.



“Es una subida para fuertes escaladores. Los grandes equipos tendrán la misión de poner el paso y sus líderes, de estar atentos al ataque. Los que están más lejos deben comenzar a mover la carrera desde bien abajo o se quedarán cortos”, analizó Dáyer Quintana, corredor del Neri Sottoli.



Stefano Zanini, encargado del Astana, considera que no hay que quedarse quieto y que ellos confían en López.

“Sabemos que no será fácil. Acá en Colombia el paso en la subida es rápido y seguro que algunos pagarán la fatiga con la altura. Nosotros creemos que Miguel López estará ahí, es un gran escalador”, afirmó el DT italiano.



Otros de los fuertes equipos será el Deceuninkc-Quick Step, que confía en la potencia del francés Alaphilippe.



“Tenemos la opción de que podemos ganar. Julian ha demostrado que está bien. Hemos perdido mucha energía en los primeros tres días, pero creo que el fin de semana nos defenderemos, aunque sabemos que serán días muy complicados por la altura”, precisó Davide Bramatti, el técnico.



Otro punto importante, la recuperación. “La clave estará en recuperar bien los dos días, en saber las condiciones de cada ciclista, que salgan bien del masaje y que descansen”, dijo Portal.



Será un fin de semana importante, de emociones, porque no hay que dejar guardado nada. La Unión y Las Palmas definen al campeón de la carrera más importante del país, una razón más para no perder la rueda.







Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

Enviado especial

Medellín

En twitter: @lisandroabel